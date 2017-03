Notícia De la calor d’hivern a la neu de primavera Després d’un mes de febrer excepcionalment càlid, que ha fet disminuir el consum d’energia, la primavera comença amb nevades i un descens dels termòmetres que beneficia el final de la temporada d’esquí Vallnord, aquesta setmana. Autor/a: VALLNORD

Després d’un final d’hivern extremadament càlid, amb tempeartures estivals, la primavera comença amb neu i fred d’hivern. Mobilitat va notificar que ahir al vespre s’activaria el dispositiu de nevades a la cota 900 i que s’aniria apujant progressivament de cota. De fet, ahir a la tarda ja es van requerir cadenes per circular al Port d’Envalira.



Aquest brusc canvi de temps ha arribat després d’haver passat unes setmanes caloroses, amb un mes de febrer amb temperatures excepcionalment altes. La previsió per avui de Meteo.ad indica neu i un termòmetre entre 1 i 5 graus. Les temperatures es mantindran hivernals durant les pròximes jornades, tot i que les màximes s’aniran recuperant.



La neu d’aquests dies garanteix –si no ho estava ja– un final de temporada excel·lent per a les pistes, ja que les condicions per esquiar seran favorables fins a finals d’abril.



Menys consum d’energia



El bon temps del febrer es constata amb les dades de consum de petroli i electricitat revelades pel Departament d’Estadística. El consum d’energia durant el mes de febrer ha estat de 26.736 TEP (tones equivalents de petroli) i de 56.309 MWh (megawatts hora), fet que suposa un descens respecte al mes de febrer de l’any anterior del 4% per al consum en TEP i del 5% per al consum en MWH. Quant al consum d’energia elèctrica, durant el febrer ha estat de 56.309 MWh, amb un descens del 5% respecte al febrer de l’any anterior.



Gràcies a les altes temperatures, a les llars no ha fet falta encendre la calefacció, tot i que ara més d’una casa l’ha hagut de tornar a posar en marxa.