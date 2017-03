Notícia Baixada solidària a Grandvalira Infants que han estat sotmesos a un trasplantament participen en una activitat a la pista TK Escola Els infants i familiars durant la baixada solidària. Autor/a: ANA / J. R.

La pista TK Escola del sector de Soldeu a Grandvalira va acollir ahir un acte carregat de solidaritat com és la baixada dels Grands Herois, nom amb què es referencia els diferents infants que han estat sotmesos a un trasplantament. En l’acte hi han participat dos centenars de persones entre els familiars i nens de les diferents associacions que hi han pres part i els infants dels clubs d’esquí: Soldeu Esquí Club (SEC) i l’Esquí Club d’Andorra (ECA).

Les associacions Atida (Associació de trasplantats i donants d’Andorra), Ocatt (Organització Catalana de Trasplantaments), la NUPA i l’Aninath (Associació de Nens i Nenes amb Trasplantament Hepàtic) han pres part en la baixada solidària amb una cinquantena de pares, mares i fills que van viure aquest tipus d’experiència, però sobretot els protagonistes van ser els més petits que vestits amb una capa blava de superherois van lliscar per la neu amb el puny enlaire, per mostrar que ells són uns Grands Herois.

A més de la realització d’aquesta iniciativa solidària, els representants de Grandvalira van fer entrega d’un xec de 5.100 euros a les diferents associacions que han pres part en aquesta iniciativa. Uns diners que segons va remarcar el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, s’han aconseguit, ja que «cada any hi ha un dia en què dediquem una part dels forfets venuts a les associacions sense ànim de lucre». Tot plegat, «un acte molt emotiu perquè els nens que habitualment són els grans oblidats, avui han estat els protagonistes», segons va indicar la presidenta d’Atida, Núria Gras.

La presidenta també va assenyalar que «molts d’ells han trepitjat la neu per primer cop i se’ls veu molt contents». Precisament un dels protagonistes d’aquest diumenge al migdia va ser el Pol Mateu, un nen de Sant Cugat que va ser sotmès a un trasplantament de fetge i que trepitjava la neu amb molta il·lusió: «M’ha agradat molt la baixada».

Torreño també va indicar que cada any organitzen una activitat en favor de les associacions solidàries del país i en aquesta ocasió «hem pensat en aquelles dedicades als trasplantaments», per aquesta raó en l’acte també va participar el cirurgià especialitzat en trasplantaments hepàtics, José Mir, per recolzar aquesta iniciativa.

Al finalitzar l’acte, els infants que han participat en aquesta acció van recollir un diploma per premiar la seva aportació a aquesta causa solidària, informa l’ANA.

Per la seva banda, Torreño també va aprofitar per explicar les bones condicions en les quals es troba l’estació després de la nevada que va tenir lloc aquest dissabte i que va deixar 40 centímetres de neu nova a Grandvalira. El director va destacar que «teníem una situació bastant bona de neu, però això ajudarà a fer un canvi de mentalitat perquè la gent torni a pensar en la neu». De la mateixa manera, Torreño considera que aquesta nevada servirà per «fer una empenta final de cara a Setmana Santa» i per aquest motiu va anunciar que es mantindrà el dia de tancament, el pròxim 17 d’abril.