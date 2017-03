El Comú d’Encamp es reuneix amb els locals d’oci per l’incivisme nocturn

El Comú d’Encamp es va reunir la setmana passada amb els hotelers i propietaris d’oci nocturn del Pas de la Casa per minimitzar i trobar solucions a la problemàtica dels aldarulls que fa temps que pertorben els veïns i comerciants del poble. Les reiterades queixes de la ciutadania del Pas manifesta que es tracta d’un problema «greu» i, per això, des del comú «s’ha posat fil a l’agulla per intentar buscar solucions», segons va informar ahir la mateixa corporació encampadana.



D’aquesta manera, el cònsol major, Jordi Torres, el conseller Josep Maria Mas i el coordinador del Pas de la Casa, Manel Adran, es van reunir amb vuit persones que representen alguns dels locals d’oci nocturn del Pas. Segons el comú, durant la reunió es va posar sobre la taula el problema i es van exposar propostes de millora.



En concret, els representants van proposar que puguin ser més flexibles amb el tema de l’horari de tancament dels locals, d’aquesta manera, «la sortida de les persones de les discoteques seria més esglaonada». En aquest sentit, Torres es va mostrar receptiu i va assegurar que aquest tema s’hauria de parlar i estudiar juntament amb el Govern.



Per la seva part, el comú va proposar als propietaris d’oci nocturn l’opció de no deixar sortir al carrer amb les begudes venudes dins dels locals, perquè la gent «que surt a fumar reduiria l’estona al carrer, s’evitaria soroll i es minvaria en brutícia ja que els usuaris de les discoteques quan surten fora dels locals ho fan amb gots de plàstic, que després acaben deixant a la via pública».



D’altra banda, Torres i la cònsol menor, Ester París, es van reunir amb alguns responsables hotelers i van escoltar els seus punts de vista. Des d’aquest sector, van proposar que els locals nocturns –estil discoteques– estiguin situats a la perifèria, és a dir, concentrar els locals d’oci nocturn a les afores del poble.



Per tot això, la voluntat del comú és crear una taula sectorial de cara al mes de maig implicant els diferents sectors, associacions i el Ministeri d’Interior amb el propòsit de posar mesures i si cal modificar la normativa per solucionar aquesta problemàtica a mitjà o curt termini.