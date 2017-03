Notícia Domènec Montané, protagonista del tercer contenidor d’art Kunstank, iniciativa promoguda per Elena Sánchez, promou la creació de l’artista emergent Domènec Muntané, durant la seva intervenció a la Biennal Land Art d’Andorra, l’estiu del 2015. Autor/a: TONY LARA

La iniciativa Kunstank, promoguda per Elena Sánchez, organitza el seu tercer contenidor d’art contemporani. En aquesta ocasió, el convidat és l’artista emergent Domènec Montané que, del 6 al 9 d’abril, presentarà Transire, una reflexió al voltant de la imatge.



Transire és una crítica al flux constant d’imatges al que tots estem sotmesos i la preponderància que tenen a la societat actual. El projecte de Montané ha estat concebut per a un espai de pas, de trànsit i públic. La seva obra es podrà veure al passadís interior de l’edifici Prat de Call, al centre del poble d’Ordino, que s’utilitza com a camí escolar.



L’obra Transire es presenta en tres actes sobre una paret lineal de 30 metres i es concreta en un conjunt de teles i una pintura mural que quedarà de forma permanent. A través de la pintura i les diferents tècniques utilitzades, Montané ofereix en cada acte una interpretació diferent d’aquest bombardeig d’imatges. L’objectiu de Kunstank és compartir aquesta reflexió amb el públic i convertir el transeünt en espectador.



Domènec Montané és un jove artista d’Ordino, nascut el 1996, que estudia Arts Plàstiques a la Universitat de Tolouse 2 Jean Jaurès. Guanyador del Premi Sergi Mas 2016, Montané es va donar a conèixer en el món del grafit i l’art urbà, va participar en la inauguració de la primera edició de la Biennal Land Art Andorra i va ser convidat a la Festa de la Francofonia a Portugal (2016).



Montané també ha format part de diferents exposicions col·lectives i ha estat guardonat dues vegades amb el primer premi al certamen artístic Talentejant del Comú d’Escaldes-Engordany: al millor curtmetratge (2012) i en la categoria de pintura (2013).



Kunstank destaca que «el muntatge i la realització del projecte Transire ha estat possible gràcies al suport del Comú d’Ordino, que ha autoritzat l’ús de l’espai i ha posat mitjans tècnics i humans per fer-ho possible».



Transire és el tercer kunstank que s’organitza a Ordino: el primer va tenir lloc a l’església de Sant Martí de la Cortinada amb l’escultor Jordi Casamajor i el projecte Deesses, ídols i bèsties, on es buscava establir un diàleg entre l’obra contemporània i les pintures murals del romànic; i el segon contenidor d’art el va protagonitzar el pintor Joan Xandri amb una instal·lació titulada Orígens, que va servir per obrir al públic la Casa Masover, al Vilar de la Cortinada.



La precursora del contenidor d’art o kunstank –en alemany– és Elena Sánchez, que amb aquest projecte no només pretén promoure els artistes locals, sinó que, a més, introdueix la seva obra en monuments del patrimoni cultural andorrà; trenca amb el concepte clàssic de galeria d’art i sala d’exposicions per casar art romànic i contemporani, història i actualitat.



Sánchez ha explicat que Kunstank és «un projecte per dinamitzar l’art contemporani que surt del circuit habitual de galeries i museus» i puntualitza que «els contenidors d’art són Made in Ordino 100%. Vaig pensar de quina manera podia contribuir jo a difondre i promoure el que m’agrada, l’art contemporani, i en alemany perquè és la llengua del pensament i l’art».