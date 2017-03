Notícia El PS demana al comú si vol regular les incompatibilitats El grup també pregunta per l'acord tancat amb Govern sobre la reforma del marc competencial i de les transferències Els dos consellers comunals del PS a Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyach. Autor/a: TONY LARA

Els consellers de Partit Socialdemòcrata (PS) a la minoria del Comú d’Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyach, han tramitat dues preguntes perquè la majoria les respongui durant la sessió de la corporació que està prevista per dijous vinent. En primer terme, volen saber si des de la junta de govern es pensa en la possibilitat de reglamentar les incompatibilitats dels càrrecs electes, i en especial les dels cònsols, vista la polèmica viscuda la setmana passada després que Jordi Torres Arauz fos fotografiat treballant per la seva empresa de topografia en horari laboral. Sans va explicar que «demanem la possibilitat de definir-ho per evitar aquestes polèmiques». A la vegada, es va mostrar «convençut» que «és important clarificar aquesta situació i demanem a la junta de Govern si pensa treballar en alguna fórmula per esvair el neguit que s’ha provocat entre la població».



En segon lloc, els dos representants de la formació també demanen per què l’acord tancat amb Govern per la reforma del marc competencial i de les transferències que ara s’està treballant amb els grups parlamentaris, no s’ha portat prèviament a debat al ple del comú. Sobre aquesta qüestió, Sans va dir que «ens venen com a institucional l’acord» entre comuns i Govern, fet que «no és real» perquè «el document que ara es debat entre els grups parlamentaris s’ha dut a terme únicament en reunió de cònsols i no s’ha sotmès a debat al consell de comú».