Notícia Gelabert admet que no se sap si la destral neolítica és autèntica La ministra explica que el Govern té l'obligació de comprar el patrimoni nacional La presumpta destral neolítica de Juberri comprada per internet.

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va admetre ahir que «no se sap si és real o falsa» la presumpta destral neolítica procedent del jaciment de Juberri que Patrimoni Cultural ha comprat per internet per 45 euros. «El Govern té l’obligació, quan veu un element que pot formar part del patrimoni nacional, d’intentar recuperar-lo. El preu no era desorbitat, i els tècnics del departament d’arqueologia em van fer la demanda de si poden comprar-ho». Ara l’analitzaran per verificar-ne l’autenticitat.