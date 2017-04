Notícia DA nega que les noves lleis laborals retallin drets La majoria votarà avui en contra de la llei de llibertat sindical del PS Els consellers demòcrates, Marc Ballestà i Maria Martisella, ahir. Autor/a: ANA/M.F.

La consellera general demòcrata, Maria Martisella, va defensar ahir l’esborrany de les noves lleis laborals elaborat pel grup i va assegurar que amb les modificacions «no es vol retallar els drets ni dels uns ni dels altres». Amb aquesta afirmació, Marisella va respondre a algunes de les crítiques que han rebut els textos. Pel que fa al fet que s’hagin presentat a sindicats, patronals i associacions concernides i no als consellers generals, la consellera taronja va exposar que «cada grup parlamentari té la seva manera de treballar» i que «vam pensar que comunicar primer als implicats per conèixer les seves aportacions era bo».



D’altra banda, Martisella, juntament amb el conseller general, Marc Ballestà, van anunciar que en la sessió parlamentària que tindrà lloc aquesta tarda votaran negativament en la presa en consideració de la llei sindical presentada pel PS. Des del seu punt de vista, la proposició socialdemòcrata «queda coixa» davant del text presentat per DA.



Finalment, els demòcrates també van defensar la llei del Cos de Bombers i dels agents penitenciaris que es votaran avui. Davant les crítiques que han rebut, Ballestà va assegura que amb la reforma es millora la definició dels membres dels cossos, que es fa referència als mitjans tècnics i operatius i que es concreten les actuacions i obligacions, entre altres. També va remarcar que els canvis aporten «més seguretat jurídica»als membres del cos.