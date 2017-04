El Govern preveu atreure un 3% més de turistes de juny a setembre

E l Govern preveu incrementar un 3% l’arribada de turistes a Andorra de juny a setembre, va manifestar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en un acte on va presentar la campanya d’estiu. L’objectiu és arribar a prop d’un milió de turistes, que són les persones que, com a mínim, pernocten una nit al Principat. Bona part de les arribades es concentraran a l’agost, quan es preveu que vinguin uns 343.000 turistes, un 4,1% més que l’any abans. El mes de juliol s’estima que arribin a Andorra unes 258.000 persones a passar la nit, un 2,9% més que el 2016. L’any passat el juliol va tancar amb uns 250.000 turistes, uns 34.000 més que el 2015. Bona part d’això és perquè aquest mes va acollir el Cirque du Soleil i el Tour de França.



Tot i que aquest any la competició ciclista no passa pel Principat, les previsions de Camp són positives per a aquest juliol, ja que Andorra tornarà a ser la seu del Cirque du Soleil i també albergarà la Copa del Món de BTT del 26 de juny al 2 de juliol. «Esperem un petit creixement, però no tant com l’any passat», va precisar Camp. Per assolir aquest increment de turistes, el Govern destinarà 2,2 milions d’euros, dos per publicitat directa i uns 150.000 en tour operadors.

El principal mercat és l’espanyol / Pel que fa a les nacionalitats, uns 632.000 turistes es preveu que provinguin d’Espanya, un 2,4% més que l’any passat. L’augment més important es donaria amb l’arribada de francesos, que l’any passat va punxar, i enguany s’espera que vinguin un 4,4% més de turistes d’aquest país. «El mercat francès té uns baròmetres diferents que pot reaccionar d’una altra manera. L’any passat, creiem que hi havia un concepte de terrorisme que va bloquejar la sortida del seu país», va destacar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. També s’estima que pujarà un 3,8% els turistes procedents d’altres destinacions. Per això, el Govern està incidint en tour operadors d’Israel, Regne Unit, Xina, Polònia, Països Baixos, Alemanya i Bèlgica.