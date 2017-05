La Policia espanyola assegura que la duana treballa al 50%

La Confederació Espanyola de Policia (CEP) va emetre dimarts passat un comunicat denunciant que actualment hi ha una mancança de personal a la Comissaria provincial de Lleida de la Policia Nacional i als llocs fronterers de Les i La Seu d’Urgell.



Entre els centres que requereixen de més agents es troba la duana de la Farga de Moles, que delimita Andorra i La Seu. En aquest sentit, des de la confederació es va destacar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que a hores d’ara aquesta frontera treballa «al 50%». I és que la plantilla que hi havia fins fa uns mesos en aquesta ubicació era de 36 agents, però «amb la marxa d’alguns policies i els canvis de destinació, els llocs ocupats s’han reduït a 18, per tant, manquen 18 agents».

Torns dobles i dies seguits / Des de la confederació també es va destacar que actualment aquesta falta de personal s’està «cobrint amb funcionaris de Les o altres territoris propers» i fent «torns dobles o treballant més dies seguits», però «això no és una solució, perquè després aquestes hores s’han de compensar i al final sempre acaba faltant gent». Per tot, la CEP reclama que es busqui una via «més definitiva», malgrat que sap que fins passat el mes de juny «segurament no es podran omplir les places, perquè fins que no es graduï la promoció d’agents que actualment està en formació no es començaran a destinar».



Els agents no volen la Seu / D’altra banda, des de la CEP van matisar que la Seu d’Urgell no és un destí «atractiu» per als gents de Policia, ja que està «lluny dels territoris d’origen dels funcionaris» i la zona en si «no els crida massa». Per tant, «els que són destinats a la duana entre el Principat i la Seu sovint es queden pocs mesos i a la que tenen l’oportunitat decideixen marxar».

Un altre factor que afecta a l’hora de voler fugir de la frontera urgellenca és «que no es paga un plus de nocturnitat. Els que treballen a la Farga de Moles cobren el mateix sigui nit o dia, i creiem que això no és just». Tot i això, aquesta és una practica que es duu a terme en totes les fronteres de Catalunya i Aragó, i és que cap de les duanes del territori català i aragonès compta amb un plus per treballar en hores nocturnes. Per aquest motiu, els agents prefereixen treballar en zones on sí es tingui aquest afegit salarial.



Per tot, des de la CEP es demana que es canvii la situació i que «totes les fronteres d’Espanya» tinguin les mateixes condicions.

3.100 nous agents / La confederació va destacar que aquest any s’han de graduar prop de 3.100 nous agents, «tot i això, aquests no seran policies fins l’any 2019 o 2020, ja que un cop acaben la formació, han de fer les proves per ser seleccionats i entrar a l’acadèmia de Policia. I un cop surten d’aquí, han de fer un any de pràctiques i després ja se’ls pot escollir un destí».