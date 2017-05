Un ‘lapsus linguae’ enfronta SDP i l’Executiu

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va acusar dimarts passat a l’Executiu de «no dir tota la veritat» sobre el canvi d’ubicació de les oficines d’Andorra Telecom a conseqüència de l’inici de les obres del The Cloud.



Segons el conseller general del grup, Víctor Naudi, la informació que se li va facilitar des del Govern entorn a l’edifici no concordava amb la que va donar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant una sessió parlamentària que va tenir lloc el passat mes de desembre.



En vista d’aquesta desavinença, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va especificar ahir que tot ha estat degut a un «lapsus linguae». Tot i això, no va desaprofitar l’ocasió per remarcar que és «una llàstima» que s’hagi de «perdre el temps parlant d’aquests temes» i que tot s’emmarca en una «estratègia repetitiva» d’SDP «a la que ja estem acostumat».

Tornant al «lapsus», Saboya va destacar que quan el ministre Torres va fer referència al lloguer de l’edifici que acull actualment Andorra Telecom, «ho va fer en relació a l’any 2015, perquè sinó, hagués dit [explicitament] en el mes anterior [ja que la sessió va tenir lloc al desembre i s’estava parlant del novembre]».



Independentment de si des d’SDP es va entendre que es feia referència a un o altre any, Saboya va assegurar que quan Naudi «va venir a recollir la informació sobre Andorra Telecom ja se li va explicar tota la confusió, i en aquell moment, sembla que la resposta el va convèncer». Tot i això, «es veu que [el conseller] ha reflexionat posteriorment i ha canviat d’opinió».



Crítica a The Cloud / Per tot plegat, des d’SDP es va matisar dimarts que hi ha hagut una «precipitació en la construcció d’un edifici [The Cloud] tan costós en comptes de destinar els diners a una millora del servei dels ciutadans». Així com que «aquest edifici no és apropiat amb la situació financera de l’Estat. És una necessitat que no s’escau».

Naudi no va ser l’únic que va criticar les incongruències en el projecte d’Andorra Telecom, i és que la consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va remarcar que «la xifra del cost total va pujar i no sabem ni perquè» i que «ha passat de 30 milions, a 35 i fins a 40». A més, Gili va lamentar que «sembla que serà un centre comercial com qualsevol altre però amb una inversió molt més important».