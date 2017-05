Notícia Gili considera que el reglament de l’amiant ve «tard» L’Executiu assegura que durant «els propers mesos» s’aprovarà la normativa per regular la seguretat dels treballadors La consellera general del Grup Mixt, Roda Gili. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del Grup Parlamentari Mixt, Rosa Gili, va destacar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que la regulació de la prevenció dels riscos laborals i la seguretat en el treball respecte la manipulació i gestió de residus de l’amiant ve «tard».



El Govern va assegurar dimecres passat (donant resposta a una pregunta escrita que Gili va entrar a Sindicatura) que durant «els propers mesos» s’aprovarà el reglament sobre l’amiant. Al respecte, Gili va celebrar la notícia però va destacar que la norma es podria haver aprovat «molt abans, ja que l’any 2003 la Unió Europea (UE) va fer pública una directiva i amb aquesta va deixar la feina mig feta». Per tant, la consellera no entén com l’Executiu «ha trigat tant de temps en elaborar la regulació si ja fa anys que des de la UE existeixen unes guies per fer la normativa». Per tot plegat, «dona la sensació que ens hi hem posat tard».



En relació a la tardança, la resposta del Govern va especificar els diferents passos que s’han estat fent des «del segon semestre del 2015» fins els primers mesos d’aquest any», que és quan s’han realitzat els darrers moviments relacionats amb la regulació. En concret, l’Executiu va detallar que s’ha estat demanant l’opinió de diferents organitzacions empresarials i sindicals del país i que després d’haver rebut ja un primer text amb un seguit de modificacions proposades, s’ha decidit tornar a enviar un esborrany del reglament –amb els canvis introduïts– a les entitats perquè puguin realitzar les últimes aportacions.



Al respecte, Gili va detallar que està «bé demanar l’opinió als col·lectius de manera general, però amb un reglament com aquest –que fa referència a la salut dels ciutadans i que ja compta amb una directiva europea– hi ha coses que no són massa negociables».