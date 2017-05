Notícia Naudi pregunta per l’atenció als malalts d’Alzheimer SDP demana per l'assistència me`dica en neurologia i l'atenció als malalts El conseller general Víctor Naudi. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va presentar ahir una bateria de quatre preguntes al Govern per saber diverses qüestions relatives a l’assistència mèdica en neurologia i l’atenció als malalts d’Alzheimer.



En concret, Naudi vol saber si el Govern disposa d’una xarxa de seguiment i diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer i si hi ha una relació de dades estadístiques de l’evolució d’aquesta malaltia i per quins anys.



D’altra banda, el conseller d’SDP també pregunta pel seguiment i l’ajut assistencial que proporciona el Govern a les famílies que tenen un malalt d’Alzheimer al seu càrrec i s’interessa per saber si el Govern té previst augmentar l’assistència mèdica en neurologia i posar més mitjans a disposició dels pacients.



Serveis especialitzats / Naudi va trametre les preguntes perquè durant les darreres setmanes s’ha fet públic que els pacients que requereixen els serveis de metges especialistes en neurologia únicament disposarien de l’assistència de dos especialistes durant dos dies a la setmana. A més del fet que les afectacions que es detecten de la malaltia d’Alzheimer «en els països del nostre entorn experimenten un augment considerable», segons especifica Naudi.