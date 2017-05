Dos aerolínies estan interessades a operar de forma regular a l’aeroport

Dues aerolínies foranes estan interessades a operar de forma regular a l’aeroport Andorra-La Seu. Així ho va especificar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, després d’haver-se reunit amb la plataforma contrària a la futura ubicació de l’heliport.



Segons el ministre, les companyies manifesten que una de les rutes més «interessants» per als usuaris podria ser Madrid-La Seu d’Urgell. Tot i això, va remarcar que per ara són només bones intencions i que, en tot cas, les aerolínies esmentades no començarien a operar fins que l’Estat espanyol no aprovi els vols amb instrumental GPS.



Precisament, el cap de Govern, Toni Martí, es reunirà avui amb el president d’Espanya, Mariano Rajoy, per tractar –entre d’altres temes– la implantació d’aquest instrumental i mirar així d’agilitzar la situació. Segons va especificar Torres, «l’objectiu» de la trobada és «habilitar» d’una vegada per totes aquests tipus de vols.



A més, el ministre va afegir que les darreres reunions en aquest àmbit han anat «molt bé» i que després «d’haver fet els vols de prova a l’aeroport Andorra-La Seu», només queda validar els últims informes.



Torres també va remarcar que l’aprovació no va tan ràpid com s’esperava perquè a Espanya «l’instrumental amb GPS encara no està implantat», però que hi ha d’altres països «(com França) que ja tenen 30 aeroports que estan operant amb aquest instrumental».

Heliport / D’altra banda, i fent referència a la trobada mantinguda amb la plataforma contrària a la ubicació de l’heliport, Torres va destacar que malgrat que els veïns han demanat al ministeri que s’aturi el projecte, l’Executiu «seguirà tirant endavant la construcció de l’heliport sempre que els informes [restants] siguin positius».



La plataforma ja porta recollides 1.500 signatures. Tot i això, un dels seus representants, Alfons Miralles, va destacar que seguiran recopilant «més firmes, perquè sembla que aquest nombre no és suficient per al Govern». A més, Miralles va remarcar que després de la trobada amb Torres, «encara ens han sorgit més neguits, i és que el ministre ens ha explicat que els helicòpters monoturbina no entraran per la ruta sud planificada, sinó que donaran una volta i entraran per Encamp». Al respecte, Torres va puntualitzar que aquest tema ja s’ha especificat en les diferents presentacions que s’han fet sobre l’heliport i que no «és res de nou».



Finalment, el ministre va remarcar que es tornarà a reunir amb la plataforma per mostrar-los els informes que en el seu moment van fer descartara la zona de la Borda Vidal, ja que els veïns els han demant explícitament.



En relació a aquesta zona, Torres va explicar que el descart va venir perquè «s’havia de fer una infraestructura molt complicada» i perquè estava just al costat de la frontera, «on no tenim sobirania, doncs si l’Estat espanyol fes qualsevol tipus d’obra, ja no tindria sentit fer un heliport en aquella zona».

Actuació del Govern / Al llarg de la trobada, Torres també va recordar que el Govern ha de resoldre la construcció de l’Heliport Nacional per tal d’acomplir la normativa nacional i internacional, així com que l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) ja ha posat de manifest que Andorra ha de millorar i consolidar els procediments operacionals, ja que fins al moment, està operant sota un règim transitori.