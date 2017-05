Notícia 112 propostes als Pressupostos Participatius 2017 de la Seu Una comissió avaluarà ara les idees per determinar quines són viables

L’Ajuntament de la Seu ha informat que ha rebut un total de 112 propostes veïnals a la primera fase dels Pressupostos Participatius, que es van iniciar el passat dia 2 de maig amb l’objectiu que la població decideixi el destí d’una partida de 100.000 euros del pressupost municipal 2017. Les propostes rebudes s’han presentat tant a títol individual com en representació d’alguna entitat de la ciutat.

Ara s’inicia la fase de valoració tècnica i econòmica. Una comissió de personal tècnic municipal valorarà que les propostes compleixin els criteris establerts i la viabilitat tècnica i que el cost sigui ajustat a la partida. La comissió desestimarà aquelles propostes que no compleixin els requisits.

La tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Anna Vives, manifesta que en aquesta tercera edició els Pressupostos Participatius s’han confirmat com a «eina vinculant de decisió de la ciutadania sobre inversions al municipi» i que «ara arriba el moment que totes les propostes fetes passin la selecció tècnica per saber quines són viables i quines no”. Vives ha agraït la participació de totes les persones i entitats proposants i encoratja a tothom a participar properament en la votació.

A mitjan juliol, les idees acceptades es podran consultar tant al web municipal com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. El procés continuarà el 17 de juliol amb una novetat d’enguany: una sessió oberta al públic per tal que els autors de les propostes acceptades puguin, si ho desitgen defensar la seva opció davant dels veïns.

Entre els dies 17 i 30 de juliol, es podrà votar a través d’un formulari que inclourà tots els projectes vàlids. Totes les persones majors de 16 i empadronades a la Seu d’Urgell podran votar un màxim de cinc opcions. Es podrà votar en diferents punts de votació on hi haurà instal·lada una urna per poder dipositar el vot. Enguany, atès que el període d’elecció serà en ple estiu, també hi haurà ubicada una urna a la piscina municipal.