Notícia Treball investiga les suposades irregularitats en ambulàncies El Govern diu que en va tenir constància amb la denúncia de l’USd’A Tres vehicles d’atenció mèdica d’emergències. Autor/a: Tony Lara

El Servei d’Inspecció del Treball està investigant les presumptes irregularitats comeses per l’empresa Ambulàncies del Pirineu (ADP)que afectarien al conjunt de la plantilla de tècnics de transport sanitari i que van ser denunciades per la Unió Sindical d’Andorra (USd’A) el passat mes de març. En resposta a una pregunta presentada per la consellera general liberal, Carine Montaner, el Govern va assegurar que no tenia constància dels problemes fins la formalització de la queixa.



Pel que fa l’expedient, va exposar que «actualment es troba en fase d’informació reservada, mentre es revisa i analitza tant la documentació aportada pel representant sindical com la requerida als responsables de l’empresa, i es decideixen les accions indagatòries escaients conduents a esbrinar la certesa o no, de tot o part, dels fets denunciats susceptibles de ser constitutius d’infracció, amb la finalitat que, l’òrgan competent compti amb tots els elements necessaris per a prendre una decisió fonamentada sobre la incoació d’un expedient sancionador o l’arxiu de les actuacions».



Sobre quines accions preveu prendre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per evitar que en un futur es produeixin irregularitats derivades del transport sanitari, l’Executiu va assenyalar que el SAAS fa «reunions de seguiment periòdiques per avaluar l’activitat que duu a terme ADP». En aquest sentit, va afegir que en la darrera reunió «l’empresa ADP va informar que estan duent a terme totes les gestions necessàries per poder separar l’activitat privada de l’activitat pública». D’aquesta manera, l’empresa «gestionaria l’activitat privada a través de l’empresa Ambulàncies de les Valls, separant el personal que la porti a terme de manera que aquest sigui totalment independent i diferent al que porta l’activitat pública a ADP».



Finalment, també a petició de Montaner, des del Govern es va indicar que actualment la persona responsable del Servei Urgent Mèdic (SUM) i del centre regulador és el doctor Josep Gómez Jiménez.