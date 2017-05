SDP presenta 13 esmenes a la llei del Codi Penal

El conseller general d’SDP (Socialdemocràcia i Progrés), Víctor Naudi, ha presentat 13 esmenes al projecte de llei del Codi Penal. Una de les esmenes fa referència a la proposta del Govern en relació al delicte de contraban. Segons el grup, el text legislatiu «apropa més el tipus penal al ventall de conductes de contraban reconegudes als textos internacionals que la Unió Europea insta a transposar, deixant un espai no purament quantitatiu per a les infraccions administratives».



El grup també esmena la proposta del Govern pel que fa al frau fiscal i proposa perseguir la comissió de delictes per Internet amb la finalitat d’evitar que aquestes conductes quedin excloses del tipus en cas que s’entengui que la formació, instrucció o ensinistrament requereixen un tracte personalitzat.



Així mateix, SDP «vol garantir el respecte al principi que no es pot jutjar a algú dues vegades per la mateixa infracció i tancar la possibilitat d’una jurisdicció de revisió retroactiva». Una altra de les esmenes proposa suprimir tot el nou redactat que DA (Demòcrates per Andorra) vol introduir al Codi de procediment penal per permetre les escoltes telefòniques de manera generalitzada, «perquè l’extensió de la possibilitat d’intervencions en les comunicacions a la investigació per qualsevol delicte és desproporcionada i alhora contrària a la doctrina assentada pel Tribunal Europeu de Drets Humans».



SDP també manifesta la seva «enorme» preocupació per la proposta de DA de modificar el paràgraf 4 de l’article 87 del Codi de Procediment Penal, per la qual cosa, demana un «text alternatiu».



Finalment, el grup demana canvis vers el fet que s’ampliï la possibilitat d’exigir informació al Ministeri Fiscal, «al qual es dispensa de passar per la petició al Batlle», i afegeix que «insistim en esmenar el redactat que proposa el Govern perquè no és admissible que les resolucions judicials reclamant informacions confidencials estiguin dispensades de motivació, i el mateix cal dir pel que fa al Ministeri Fiscal».