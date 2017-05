Notícia La nova executiva liberal decidirà el procés per escollir el candidat El president manté que «no es qüestiona el lideratge de ningú» i que hi ha temps per al nomenament El president de Liberals d'Andorra, Jordi Gallardo, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

No hi ha res decidit. Liberals d’Andorra (Ld’A) està lluny d’anunciar qui serà el cap visible del partit, és a dir, la persona que serà candidata a cap de Govern a les pròximes eleccions generals, previstes per al 2019. El partit celebra demà el seu congrés i el Consell Executiu Nacional que es constitueixi –ahir va acabar el termini per presentar les candidatures– «haurà de decidir el procés més adient per escollir el cap», va puntualitzar el president del partit, Jordi Gallardo.



El liberal va insistir en què Ld’A és un partit «estructurat», «amb un procediment establert» i, per tant, serà l’executiva que es voti demà la que rebrà «l’encàrrec de designar un candidat a una candidata». Gallardo va subratllar que «no es qüestiona el lideratge de ningú». Per tot, serà l’executiva la que decidirà el mètode de designació.



Una opció podria ser demanar al cap de l’oposició, Josep Pintat, si vol mantenir-se en el càrrec i ser el candidat liberal a les pròximes eleccions generals, a les quals no es tornarà a presentar Toni Martí (DA). Una altra possibilitat seria convocar els aspirants a unes primàries per escollir la persona candidata. No hi ha res descartat ni res anunciat. «Abans de buscar la persona, s’ha d’escollir el procediment», va reiterar Gallardo.



Amb tot, el president liberal veu amb bons ulls «un procediment participatiu, en què tots estiguem informats». En tot cas, el procés serà «normal, enriquidor, transparent», va garantir. Gallardo no es va voler mullar en avançar possibles candidats, ni tan sols va suggerir si podia ser ell: «Nosaltres no parlarem de noms, no és el prioritari, no volem desgast».

L’executiva que es formi demà s’encarregarà de tot, i té «molt temps», ja que les eleccions parlamentàries estan previstes per al 2019, per tant, queden gairebé dos anys per endavant.



El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, la cara visible liberal i que es va presentar a cap de Govern a les últimes eleccions generals, va declarar ahir que no se sent qüestionat i va advertir «que DA està embossat i nosaltres estarem allà», va dir a Andorra Televisió. De fet, la candidatura de Pintat va obtenir uns bons resultats després d’uns anys de «travessa del desert», segons paraules de Gallardo, en què el partit gairebé desapareix. Un altre dels noms que ha sonat com a candidat a cap de Govern el 2019 és del cònsol major de la Massana, David Baró, que ahir va recordar que ara per ara té un compromís amb Ciutadans Compromesos i amb la parròquia, de la qual encara serà cònsol un parell d’anys més, segons també va declarar a Andorra Televisió.