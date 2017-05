Notícia DA aprofundeix en l’estratègia per al que queda de legislatura Els membres del partit debatran sis ponències i votaran les resolucions Una reunió de Demòcrates per Andorra. Autor/a: MARICEL BLANCH

Demòcrates per Andorra (DA) celebra avui el quart Congrés ordinari, un esdeveniment durant el qual la formació es dedicarà a aprofundir les línies estratègiques en matèria social, econòmica i d’integració, els eixos en què es concentrarà l’acció de govern durant el que queda de legislatura. El Congrés se celebra a la sala la Valireta d’Encamp.



Durant la trobada, els demòcrates debatran els nous eixos que pretenen incorporar a la tasca desenvolupada fins ara, amb l’objectiu de «reforçar i fer un salt endavant en la consolidació de l’estat del benestar a través d’un model sòlid, sostenible i perdurable en el temps, sustentat per una economia dinàmica, forta i amb perspectives d’obrir-se a l’exterior», informa l’ANA.



En total, es votaran sis ponències elaborades per les comissions d’economia, política social, nacionalitat, integració, diversitat i model energètic, que seran els eixos del debat que DA posarà damunt la taula durant la quarta trobada congressual.



El Congrés ordinari té com a principals objectius, d’una banda, donar continuïtat al projecte d’obertura i d’homologació endegat fa sis anys per DA a les diverses institucions i, d’altra banda, fomentar un debat amb les bases del partit que consolidi els eixos de treball futur recollit a partir de les demandes de la ciutadania i de la seva militància.



Amb aquesta finalitat, s’han preparat un total de sis ponències. En l’apartat social, es debatran els documents Enfortiment de les mesures integradores a fi de facilitar el sentiment de pertinença i d’identitat al país i Andorra, un país integrador. El bloc corresponent a la nacionalitat posarà damunt la taula els textos Necessària evolució de la Llei de la nacionalitat i L’equiparació de la nacionalitat andorrana passa per un acord d’associació amb la Unió Europea. La ponència econòmica Impuls i diversificació, i la de medi ambient i sostenibilitat Andorra i el nou model energètic, completen l’agenda del debat polític i estratègic del congrés.



L’acte comença a les 10 del matí amb la intervenció del president del partit, Carles Torralba. Un cop votades les propostes de resolució, s’obrirà el torn de discursos amb les intervencions del secretari general del partit, Eric Jover, i del cap de Govern, Antoni Martí.