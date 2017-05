Els comerciants del Pas de la Casa s’alien amb Viladomat

El president de la plataforma Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié, va destacar ahir que «els comerciants del Pas de la Casa donem tot el seu suport a Joan Viladomat», el principal soci de Saetde, que ha interposat un recurs contra el governamental projecte de la plataforma esquiable de Soldeu. Aquesta estació haurà d’acollir les finals de la Copa del Món d’esquí alpí el març del 2019 i, per això, ha estat declarada d’interès nacional. Arran d’això, Viladomat, soci majoritari de Saetde, va interposar un recurs perquè considera que no es pot declarar d’interès nacional un projecte esportiu. «No estic en contra de Soldeu i del que es fa, però és lògic que s’hagi presentat el recurs», va defensar Carrié.



«Està molt bé que pugi Soldeu perquè pujarà tot el país», va manifestar el comerciant. No obstant això, va recordar que fa dos anys Saetde va liderar un projecte per millorar les infraestructures del Pas de la Casa «però no li van donar l’autorització». Per aquest motiu, Carrié ara lamenta no només que hagin donat el permís per fer la plataforma esquiable de Soldeu, sinó que també el Govern l’hagi declarat d’interès nacional. «Per què Soldeu si que pot tenir el títol d’interès nacional i nosaltres no podem fer la reforma al Pas de la Casa», es va preguntar.

Resposta d’Urbanisme / El projecte de la plataforma continua endavant. La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) ha recomanat al Govern que no s’atengui el recurs de la família Viladomat contra la declaració d’interès nacional. D’aquesta manera, i segons va destacat el ministre portaveu, Jordi Cinca, des de la CTU s’ha valorat que no hi ha arguments suficients perquè s’atengui el recurs. Cinca ha defensat que hi ha «la necessitats de fer» aquestes obres per acollir esdeveniments com la Copa del Món del 2019 i, per tant, ha conclòs que «no és raonable discutir» l’interès d’aquesta projecte no només per a una estació sinó per al país en general.