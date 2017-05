Notícia L’Escanyabocs té la millor participació dels darrers anys El conjunt de proves ha sumat un total de 1.082 inscrits El podi masculí a l'Escanyabocs 2017. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

’Escanyabocs 2017, prova multiesportiva a la natura celebrada aquest cap de setmana al Rafting Parc la Seu d’Urgell, ha aconseguit el nombre més alt de participants dels darrers cinc anys, tot coincidint amb el seu desè aniversari.

Segons ha comunicat l’Ajuntament de la Seu, aquesta edició ha comptat amb un total de 932 inscripcions que s’han traduït en un total de 1.082 participants a les diferents disciplines que engloba aquest esdeveniment esportiu. Per proves, 413 esportistes han participat a la prova de BTT; 308 a la cursa trail; 216 han pres part en les rogaines o orientació; 82 esportistes han fet el raid d’aventura; i 63 a la marxa nòrdica.

Com a novetat s’han lliurat els premis Escanyabocs 10 anys a totes aquelles persones que hi han participat en les deu edicions. Pel que fa a l’Escanyabocs de Ferro, única prova competitiva de l’Escanyabocs, els podis han estat per a Tito Cobacho, Toni Muné i Francesc Sansa. En categoria femenina: Martina Carmona, Dolo Puig i Mireia Fabra.