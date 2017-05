Els liberals obren la porta a més d’un nom per ser cap de llista

El congrés de Liberals d’Andorra (Ld’A) que es va celebrar ahir a la tarda va servir per transmetre l’encàrrec a la nova executiva d’elaborar un procediment «participatiu i democràtic» que permeti escollir el cap de llista per a les properes eleccions generals del 2019. El repte, segons el secretari general de la formació, Amadeu Rossell, «és que tothom pugui participar i dir la seva» malgrat que va preferir evitar parlar d’un mecanisme d’elecció basant en primàries. «Primàries sona molt malament perquè sona a trencadissa i a model espanyol», va opinar tot afegint que «hem de trobar el sistema amb el qual tothom participi i no hi hagi trencadissa, sinó la màxima integració possible». En aquest sentit, el president de partit, Jordi Gallardo, va remarcar que «és important que sigui un procés transparent, que no creï friccions, que tothom pugui opinar però que no divideixi el partit», ja que «la sort que té aquest projecte és que no tot depèn d’un sol nom».Així, doncs, el nou mecanisme que ha d’estudiar l’executiva no garanteix a Josep Pintat el lideratge per als propers comicis i, per tant, el seu «no serà l’únic nom que hi haurà sobre la taula» perquè, a l’entendre de Gallardo, «faríem un mal favor al projecte si tot es limités a un sol nom». En paraules del president del partit, «el senyor Pintat és a dia d’avui el nostre president del grup parlamentari, és la persona que va presentar-se el 2015 i la que vam anar a buscar» i «encara hi ha molta gent que confia en què pot ser el nostre cap de llista però entenc que també hi ha altres persones que pensen el contrari i que volen participar en la decisió». El més important, va emfatitzar, «és que el nom no vingui imposat per ningú sinó que la gent participi», ja que «al final independentment de qui sigui la persona escollida hem de ser capaços de tancar files al seu voltant».L’encàrrec de trobar un mecanisme democràtic per tenir un candidat de «consens», però, ve acompanyat de diferents opinions dels membres de l’executiva. Un dels temes que va suscitar més discrepàncies és la proposta del president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, d’elaborar una llista conjunta per guanyar a Demòcrates per Andorra (DA) en les properes eleccions.Sobre aquesta qüestió, el secretari general va admetre haver mantingut converses amb Bartumeu tot remarcant que «parlar no significa pactar». En tot cas, Rossell no descarta aquesta possibilitat mentre que Gallardo va deixar clar que qui ha de liderar la candidatura ha de ser un militant liberal. «A mi m’agradaria que no ens aventurem amb plataformes o coalicions que al final tots hem viscut l’experiència del que això suposa», va manifestar el també conseller general liberal.El punt de vista de Gallardo també deixaria enrera la possibilitat que l’actual cònsol de la Massana, David Baró, encapçalés la llista liberal el 2019, ja que no és militant de la formació. En tot cas, ambdós van remarcar que «qui decideix no som nosaltres» perquè «no és un partit piramidal en el qual un o dos decideixin». Des del seu punt de vista, «no hi ha cap discrepància» sinó que «som un partit democràtic en el que creiem que les diferents opinions aporten i fan créixer el partit». Al final, «serà la militància la que decidirà si anem sols, amb plataforma, amb coalició, amb federació o cap a casa», va sentenciar Gallardo.

- El congrés de Liberals d’Andorra també va servir per triar per assentiment la nova executiva que només té tres canvis respecte la que hi havia fins ara. Així, tant Jordi Gallardo com Amadeu Rossell segueixen mantenint el lloc de president i secretari general respectivament. Així mateix, Josep Albert Farré també manté el càrrec de vicepresident primer.

- D’altra banda, França Riberaygua passa a ser vicepresidenta segona, Oliver Alís entra a l’executiva com a nou secretari d’Organització i Ruth Vila s’incorpora com a secretària d’Igualtat. Valentí Martí continua com a secretari de relacions internacionals i Maanan Aouraghe com a tresorer del partit.

- Segons Rossell, s’ha fet «pocs canvis» perquè «quan les coses van bé s’han de mantenir». Segons el secretari general, únicament s’ha substituït a la gent que «per motius personals o professionals ha marxat» perquè «s’ha fet molt bona feina».