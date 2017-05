Els atractius naturals centren el 28è premi Pica d’Estats

Els atractius naturals i patrimonials de les comarques de Lleida van ser els protagonistes del 28è premi Pica d’Estats, concedit per la Diputació de Lleida. El premi va constar de vuit categories amb una dotació econòmica global de 38.000 euros i va reconèixer la tasca de ràdios, televisions, revistes i diaris, suplements i pàgines web per la difusió dels atractius de les comarques lleidatanes.



Entre els guardonats hi va haver reportatges centrats en el Solsonès i les Garrigues, la ruta del cinquè llac del Pirineu i un paper destacat pel Montsec i el congost de Mont-rebei.



El passat dissabte es va fer la lectura del veredicte i l’entrega dels guardons al saló de plens de la Diputació.

Participants / En aquesta 28ena edició van competir uns 202 reportatges, 39 dels quals corresponien a mitjans de comunicació de 12 països estrangers. És el millor registre de tota la història del guardó pel que fa participació internacional.



Al respecte, el president de la Diputació, Joan Reñé, va destacar que des de l’organització «celebrem un premi absolutament consolidat tant per l’alta participació de treballs com també pel prestigi del jurat». Així com que el Premi Pica d’Estats té com a finalitat «fomentar un territori i projectar arreu els nostres recursos naturals, patrimonials i culturals i donar suport al sector turístic com un dels àmbits econòmics més importants de les comarques de Lleida».

El guanyador / En relació amb el treball premiat, un monogràfic de 50 pàgines sobre el Solsonès, el director de la revista Descobrir Catalunya, Joan Morales, va explicar que es tracta d’una comarca «que ens agrada molt també pel que té de desconegut, perquè si no hi vas expressament gairebé no hi entres». En aquest reportatge sobretot van voler reflectir «l’entorn rural que es respira a la comarca i que és present a moltes de les activitats turístiques que s’hi fan», va afegir Morales. D’altra banda, l’autor del reportatge Viatge al centre de la Terra, guanyador del millor treball dels Mitjans de comunicació de les Terres de Lleida, Salvador Giné, va explicar que va triar parlar de les interioritats de la presa de Canelles perquè «en una sola visita trobes el contrast de conèixer des de coves prehistòriques a la tecnologia que permet que tinguem electricitat, per tant, en tres hores pots adonar-te de com ha evolucionat la humanitat al llarg de la història».

Els premis / Cada una de les categories del certamen va estar premiada amb una dotació de 5.000 euros, excepte la d’Internet, amb 3.000. Dels 202 reportatges presentats a concurs, 58 van correspondre a la categoria de premsa especialitzada en viatges i turisme, 34 a la categoria de premsa d’informació general, 21 a ràdio, nou a televisió, 39 a fotografia i 41 a Internet. Un total de 18 treballs van optar a dues categories.



Aquest any hi va haver participació rècord de treballs internacionals, 39, que procedien de 12 països estrangers (França amb 11; Alemanya amb vuit; Holanda amb cinc; Rússia amb tres; Andorra, Mèxic, Bèlgica i Israel amb dos cadascun, i finalment un treball de Xile, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units). El segon millor registre va ser l’any 2010, amb 34 reportatges.

Limitacions / Segons van informar els organitzadors, la convocatòria de la 28a edició del Premi Pica d’Estats va limitar el nombre de treballs que hi podia presentar un autor o autors i també el nombre de categories en què es podien inscriure.



Les bases del certamen determinen que, en el cas dels treballs transmèdia, els autors només poden optar a una categoria, a excepció de la fotografia. Un mateix autor o autors només poden presentar un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant aquella que considerin que reflecteix amb més fidelitat el llenguatge del mitjà, a excepció de la fotografia, on podran optar en dues categories.