El Govern topa amb els comuns per les transferències La capital reclama més diners argumentant els serveis que ofereix Una de les reunions entre els consellers, els cònsols i el Govern.

La quantitat de diners que el Govern ha de transferir als comuns segueix generant debat. En la primera reunió en què es va començar a abordar la modificació de les transferències proposada per l’Executiu que va tenir lloc ahir, tant el comú d’Andorra la Vella, com el de Sant Julià de Lòria i la Massana haurien expressat reticències a signar pels 55 milions d’euros fixes que vol el Govern. Segons fonts properes, els cònsols d’aquestes parròquies entenen que ara que s’ha obert la porta a modificar la llei cal deixar clars alguns ítems que caldria tenir en compte a l’hora de repartir els diners.



En el cas de la capital, Conxita Marsol defensa que agrupa diversos serveis com ara el centre penitenciari o la Seu de la Justícia que requereixen de manteniment i pel qual se li hauria de concedir un import més elevat. Pel que fa a Sant Julià, Josep Miquel Vila va recordar que tenen problemes amb els nuclis allunyats i que caldria invertir en aquest sentit. Per la seva banda, el cònsol massanenc, David Baró, va remarcar que les transferències que proposa el Govern coincideixen en quantitat amb les fins ara congelades i que, en el moment en què es vol canviar un dels aspectes que s’han tingut en compte per calcular-les, el resultat final es modifica. Un punt que també ha estat molt criticat per SDP.



Pel que fa a les competències, encara no s’ha signat cap entesa. Durant la reunió d’ahir es va acordar fer un acte per deixar constància de les discrepàncies de cada part. També es va indicar que ja hi ha un primer esborrany de projecte de llei sobre el qual els grups parlamentaris podrien presentar esmenes.