Als play-off, sense Burjanadze

Els play-off es posen en joc pel BC MoraBanc Andorra. Avui debuta contra qui és el màxim favorit a fer-se amb el títol i amb el que va concloure la fase regular com a líder, el Reial Madrid. Els dos conjunts es presenten a la cita amb diferents condicionants. Els blancs després de perdre a les semifinals de la final four d’Istanbul a mans del Fenerbahçe, que acabaria proclamant-se campió d’Europa, i els del Principat amb baixes. Beqa Burjanadze no es recupera i no podrà jugar. El matx es juga avui al WiZink Center a les 20.30 hores.



Finalment, el georgià no es recupera de la lesió al genoll, que ja va provocar que als darrers partits no jugués. Va viatjar a Madrid, però no estarà disponible per al tècnic. Per al segon matx de l’eliminatòria, divendres al Poliesportiu d’Andorra, tampoc serà convocat. Aquesta baixa se suma a la de Nacho Martín, que està del tot descartat en aquests play-off. «Anem convençuts, amb problemes i baixes com hem tingut al llarg de l’any, i aprofitar les coses bones que ens pot donar jugar amb més petits», exposa l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, sobre les circumstàncies d’aquest primer duel. Tot i saber que l’empresa és complicada, «anem amb la convicció que juguem contra el gran favorit, el millor equip de la lliga, un equip que és millor que nosaltres. És una eliminatòria en la qual tothom opina que ens guanyarà 2 a 0, però anem convençuts que podem guanyar al Madrid». Els andorrans només han vençut en una ocasió als blancs. Va ser la temporada 1995-96, a la lliga regular, imposant-se per 78-75.



El tècnic espera la millor versió del rival. «Jugar un primer contra un vuitè classificat com som nosaltres podria provocar una certa relaxació», però tenint en compte «els precedents que portem aquesta temporada dubto molt que es relaxin i que comencin el partit despistats». Els madrilenys es presenten als play-off després de no haver-se pogut proclamar campions d’Europa a Istanbul, i caient a les primeres de canvi a la final four. Si els afecta la derrota «ja ho veurem. Van quedar fora a semis, un resultat que tampoc és que sigui molt il·lògic. Això pot deixar l’equip una mica trist en aquell moment, però un conjunt com el Madrid està acostumat a conviure en aquestes condicions». Hi va haver jugadors que no van estar al nivell i ara es «voldran reivindicar en aquests play-off».



Les pròrrogues han decidit tots els duels entre ambdós conjunts aquesta temporada, tant a la Lliga Endesa com a la Copa del Rei. Una circumstància poc habitual. «No recordo una situació com la que hem viscut en tots els enfrontaments MoraBanc-Madrid, tres partits, tres pròrrogues», afirma Peñarroya, i «m’atreviria a dir que són tres partits en els quals els petits detalls al final del matx qui no els va controlar vam ser nosaltres, perquè els perdem però els hauríem d’haver guanyat». Ja haver-se trobat en diverses ocasions les cares aquesta temporada fa que a aquestes alçades no hi hagin massa novetats a la pista: «Hi haurà detalls, però els estils dels dos equips estan clars. Sempre hi ha coses, però sorpreses les justes».

Jugar al límit / Amb la derrota a les semifinals de la final four davant el Fenerbahçe deixada enrere, el Reial Madrid es presenta a aquests quarts de final amb la intenció de demostrar el poder quan han exercit fins ara a l’ACB. Tenen la possibilitat de sumar la tercera lliga consecutiva, un fet que fa 20 anys que no suceeix, i signar el doblet aquesta mateixa temporada. El tècnic blanc, Pablo Laso, és molt conscient de la rellevància del matx: «És un partit necessari per començar bé els play-off. Normalment el primer és el més difícil, perquè en un play-off de tres hi ha poca xarxa, és molt ràpid i hi ha molt poc temps. Juguem dimecres, divendres i si hagués un tercer, diumenge. Sabem que s’ha d’intentar començar guanyant».



Vol fer prevaler que «juguem a casa», un avantatge que tindrà en cadascuna de les rondes «que ens hem guanyat amb el treball de tota la temporada. És un partit complicat, contra un equip que en els tres partits que hem jugat contra ells aquesta campanya ens han portat al límit i sabem que haurem de fer un bon partit per guanyar».

Shermadini, tercer a les votacions / D’altra banda, ahir es va donar a conèixer l’MVP Movistar de la Lliga Endesa 2016-17. El guanyador era escollit a través de les votacions realitzades per jugadors, entrenadors, periodistes i aficionats. Sergi Llull, del Reial Madrid, s’adjudica el guardó amb la màxima puntuació, de 100. Segon és Edwin Jackson (Movistar Estudiantes) amb 45 i tercer Giorgi Shermadini amb 35. Va obtenir 15 punts dels jugadors i tècnics, i cinc dels mitjans de comunicació. Dels aficionats no en va rebre cap.

Els clubs aproven mantenir el repartiment econòmic solidari de la temporada passada



L’ACB té diversos fronts oberts que intenta anar tancant. Ahir celebrava una assemblea general extraordinària amb diversos punts destacats. En el repartiment econòmic es va arribar a un acord molt similar a les condicions que representava el curs anterior. El campió rebrà el 6,45% dels beneficis, els classificats del segon al vuitè lloc el 5,65%, els que finalitzen entre el 9è i el 17è un 5,45%, i amortitzar el valor de la 18a plaça (4,95%) per altres inversions de l’ACB. També en matèria econòmica, els clubs van autoritzar de manera unànime renovar el patrocini amb Endesa per a que la competició segueixi portant el nom de l’elèctrica les quatre pròximes temporades. Movistar també seguirà com a patrocinador. Van tirar endavant un pla global estratègic acordat a la passada reunió de treball realitzada el 9 de maig en referència als ascensos, descensos i normes d’accés a la competició. Se seguiran realitzant reunions amb el Consell Superior d’Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet. El secretari d’estat per a l’Esport s’ha ofert per exercir com a mitjancer en aquesta problemàtica. L’assemblea va autoritzar a l’ACB interposar un recurs contenciós-administratiu i la sol·licitud de mesures cautelars a l’Audiència Nacional amb motiu de la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, així com impugnar qualsevol resolució o decisió, present o futura, que tingui relació en aquest tema sobre el cànon.