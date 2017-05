Notícia Del tot superats El MoraBanc no pot fer res per frenar el joc blanc i cau estrepitosament per 31 punts de diferència David Navarro no pot frenar l’entrada a cistella de Rudy Fernández en el partit d’ahir. Autor/a: ACB PHOTO

La igualtat viscuda en els tres partits precedents d’aquesta temporada entre el BC MoraBanc Andorra i el Reial Madrid no es va veure en el quart enfrontament entre ambdó equips. Si hi havia algun dubte de com digeririen els blancs la derrota a les semifinals de la final four davant el Fenerbahçe, va quedar ben clar que ho tenien ben oblidat i que estaven centrats en aquests play-off. Els del Principat van pagar els plats trencats de la desfeta d’Istanbul.



La velocitat va marcar els primers minuts del matx, amb intercanvi de cistelles inclosa i amb un Taylor especialment fi. Però es va lesionar a l’espatlla i va abandonar la pista, tornant després del descans. Czerapowicz i Shermadini eren qui ofensivament aguantaven l’equip en aquest primer tram. Els andorrans realitzaven transicions ràpides per evitar que la defensa blanca es posés a lloc. Agafaven el rebot i els pivots de seguida feien córrer als companys. Els dos conjunts van viure uns minuts de desencert i Ayón trencava la ratxa, acompanyat per Reyes, que a la pintura es feia espai. El període finalitzava 25-19.



El segon quart ja va començar malament, fet que va permetre als locals agafar distàncies. El MoraBanc patia massa problemes defensius i ofensius. Un parcial de 10-0 es convertia en demolidor, per posar una distància de 18 punts (39-21) quan només havien transcorregut tres minuts d’iniciar-se el quart. Jelinek, amb un triple, aconseguia acabar amb la falta d’encert andorrà. El txec i Stevic eren els únics que anotaven, tot i que el serbi des de la línia de tirs lliures no ho aprofitava. Nocioni sortia a la pista endollat, i Doncic i Carroll també anotaven. El Reial Madrid tenia clar que havia de frenar Shermadini, i ho aconseguia, en atac i defensa. Al descans arribaven 52-38.



Tercer quart definitiu / El retorn a la pista va tenir el mateix guió. Randolph, fins llavors desaparegut ofensivament, tenia el canell calent i va anotar fins a 14 punts en aquests 10 minuts. L’estatunidenc castigava la cistella rival i el matx es va acabar, tot que quedaven per davant tres quartes parts de la segona part. Estava ben clar que el partit es faria molt llarg. Llull, MVP de la Lliga Endesa, estava al seu millor nivell. Un contraatac amb espectacle inclòs del menorquí finalitzava amb triple de Rudy. I després el base balear n’encertava un altre des de més enllà dels vuit metres. Va arribar fins a les 14 assistències, que significa el seu rècord personal i una nova marca en els play-off. Tot just aconseguir-ho Pablo Laso va canviar-lo, ja pensant en el partit de divendres. Més tard també ho faria Joan Peñarroya, fent entrar Colom i Maric. Mentrestant, Shermadini i Randolph eren qui feien moure el marcador, amb Hunter, Maciulis i Rudy com a acompanyants, per concloure el període 81-56.



Colom va aprofitar els minuts en pista per anotar, aconseguint set punts. Shermadini també va millorar els seus números, perquè l’enfrontament portava estona ja vist per sentència. A pesar dels canvis que es produïren, el conjunt madridista continuava sense posar el peu al fre anotador i així arribar a les tres xifres a l’electrònic. Hunter, Carroll i Nocioni es trobaven còmodes en el tir, amb un joc interior andorrà que realment es mostrava inoperatiu, i amb un Antetokounmpo revolucionat, com havia estat en tot el partit. Un darrer triple de Nocioni posava la màxima diferència en el marcador de 31 punts, amb que conclouria el duel.



Joan Peñarroya: «Ens ha superat la situació»



La derrota, però sobretot com s’havia produït, va ser el que més mal va fer. «És un partit lamentablement per a nosaltres amb poca història. Comencem malament, deixant que el Madrid es trobi molt còmode, anotant les set primeres situacions de joc sota la cistella sense pràcticament oposició», indicava el tècnic, permetent al rival jugar fàcil, situació que «no hem pogut evitar en tot el partit». En les diferents facetes els blancs van ser superiors. «Ens han guanyat totes les disputes tant en el rebot com les pilotes dividides», al que se li suma el «molt desencert en la línia exterior» i en els tirs lliures. Per tot plegat, «hem entrat en desànim, ens ha superat la situació» i no ho van poder soventar en el que restava d’enfrontament. Amb aquest mal tràngol en el primer partit dels play-off ja superat, «la bona notícia és que en 48 hores ens podem rescabalar d’aquest mal partit», i demostrar el poder de l’equip com a local aquesta temporada: «Esperem competir molt millor a Andorra».