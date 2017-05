Notícia Hijos del Mar Tour 2017 de David Bisbal, el 7 d’agost a la capital Conxita Marsol admet contactes amb Shakira, Ariana Grande, Justin Bieber i Woody Allen

David Bisbal torna al Principat. El 7 d’agost clourà la festa major d’Andorra la Vella amb un concert de la gira Hijos del Mar Tour 2017. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ho va avançar ahir en una entrevista al programa La rèplica d’Andorra Televisió. Bisbal ja va actuar fa uns anys a Escaldes-Engordany, quan tot just despuntava, i a la Seu d’Urgell, amb Chenoa, quan tots dos acabaven de participar a la primera edició del programa Operación Triunfo de Televisió Espanyola.



Però aquest no és l’únic anunci relacionat amb la factoria O. T. que va fer Marsol. La cònsol també va dir que Manuel Carrasco, que va es va donar a conèixer a la segona edició del concurs de talents, actuarà a la capital cap al setembre, amb la data encara per confirmar.



Contactes amb dives / D’altra banda, Marsol va admetre que una de les grans apostes culturals és l’organització de grans concerts i, per això, s’han fet contactes amb músics i cantants que, actualment, tenen milions de fans arreu del món, sobretot entre els adolescents i joves. Els noms que va anomenar són els de Shakira, Justin Bieber i Ariana Grande –que acaba de suspendre la seva gira a causa dels atemptats del Manchester Arena, on ella actuava en el moment dels fets. No hi ha res tancat, però tampoc descartat. Això sí, uns concerts d’aquesta envergadura requeririen d’un gran recinte, com l’Estadi Comunal.



Finalment, Marsol també va comentar que ja tenien tancada una actuació amb Woody Allen, que toca el clarinet al seu grup, però que ell ho va anul·lar perquè no volia recórrer ni en cotxe ni en helicòpter la distància entre Barcelona i el Principat. L’oportunitat de veure Allen en directe a Andorra queda, per ara, descartada.