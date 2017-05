Notícia L’FC Andorra es jugarà les opcions d’ascens el 4 de juny L’FCF ajorna una setmana l’última jornada als que opten a pujar a Tercera per la mort de Vicente Xavi Gil en un partit contra el Tremp. Autor/a: TONY LARA

la Federació Catalana de Futbol (FCF) va accedir ahir a la demanda de l’FC Andorra d’ajornar el partit de demà al camp del Sants. El motiu, la mort d’Emili Vicente per una indisposició mentre pujava en bicicleta el Coll de la Gallina el dijous passat al matí, és indubtablement de prou pes com per deixar la competició en stand by a Primera Catalana, malgrat que es tracta de l’última jornada i hi ha en joc tant la plaça d’ascens directe que li pertocarà al líder i la de promoció, al segon classificat. Això sí, ni es jugarà aquest partit ni tampoc el de l’Horta, que rep a casa seva el Lloret.

El màxim ens català ha fixat el diumenge 4 de juny com a data nova per jugar tots dos enfrontaments. Una setmana més tard. Tots dos es disputaran de manera simultània, a les 12 del migdia, amb les tres posicions encara en l’aire: l’Horta ho té tot a favor, ja que és el líder; Sants i FC Andorra empaten a punts i n’estan a un per sota. Les travesses diuen que pot passar de tot.



Xavi Gil seurà a la banqueta / L’ajornament suposa un alliberament per al vestidor tricolor, enormement tocat per la defunció del seu entrenador. De cara a la setmana que ve, la junta ha decidit seure a la banqueta el vicepresident i exjugador Xavi Gil, amb el preparador físic Bernar Montoya com a ajudant.

La plantilla no tornarà als entrenaments fins el dimarts. Avui, però, tothom i serà a les quatre de la tarda a l’entrenament de Vicente, que serà a les quatre de la tarda al seu lloc de residència, la Seu d’Urgell.