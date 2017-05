85 anys entre armes

El Cos de Policia va celebrar ahir la festivitat de la seva patrona, Santa Maria Auxiliadora. Durant l’acte, es va commemorar a vuit agents del cos per la seva dedicació durant 15, 20 i 30 anys, es va reconèixer el treball de nous càrrecs i es va premiar la col·laboració del caní Jocker, un pastor belga malinois que ha estat ajudant els agent durant més de set anys en la recerca i detecció d’artefactes explosius.



El cap de Govern, Toni Martí, va aprofitar la festivitat per posar en relleu «la bona feina que fa el Cos de Policia» i els 86 anys que porta realitzant el servei, així com el fet que aquest any la celebració se centrés en les actuacions dels agents i no en les «tensions o disputes internes» que pot tenir el col·lectiu.



Tanmateix, Martí va puntualitzar que la seguretat d’Andorra és un «actiu clau per al país», ja que un territori segur fomenta la «justícia social i la pau. Doncs podem veure que els països amb més desigualtats socials són també els més insegurs, i que quan la seguretat està en risc, creixen els moviments extremistes i el populisme».



D’altra banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va puntualitzar que la finalitat primordial del Cos de Policia és «mantenir les altes quotes de seguretat ciutadana», i que aquestes són «les garants del nostre país quan la gent decideix venir a residir o a visitar-nos de forma turística». A més, dites característiques fan que la «nostra riquesa sumi, per tant, no podem escatimar mai en els recursos del Cos de la Policia», va afegir Espot.



Repàs de les detencions / El director de la Policia, Jordi Moreno, va optar per detallar les actuacions més rellevants que va realitzar el cos durant l’any posat, com la detenció de tres individus que es dedicaven a escanejar electrònicament les claus dels vehicles per poder posteriorment robar-los, o la detenció de sis ciutadans que es dedicaven al contraban de tabac. Així com la detenció de haixix més destacable durant el 2016, que va ser de més de 27 quilograms. Moreno també va fer esment de la desorganització d’una banda de menors que es dedicava a cometre furts al Principat.



En relació a tots aquests i altres delictes, el director va destacar que malgrat que «a través de les xarxes socials s’ha fet molt ressò i pot semblar que la seguretat del país ha empitjorat, les dades estadístiques demostren que en els darrers anys, les infraccions penals no han fet més que disminuir».