Notícia Imputat l’expresident de Pescanova per blanqueig La decisió s’emmarca en una transferència de Panamà a Andorra L’expresident de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.

El jutge José de la Mata ha imputat a la dona i als dos fills de l’antic president de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals o alçament de béns a Andorra. Així s’indica a l’aute al qual ha tingut accés EFE i en el que el magistrat cita a declrar «en qualitat d’investigats» el proper 26 de juny a María del Rosario Andrade, Pablo Javier Fernández Andrade i José Fernández Andrade.



La decisió del jutge es produeix després que el Ministeri Fiscal espanyol sol·licités aquest mes de maig investigar en profunditat una transferència de 150.000 euros realitzada des d’una societat panamenya al compte de Pablo Javier Fernández a una entitat bancària del Principat. La imputació dels tres familiars de Fernández de Sousa es produeix en el marc de l’anomenat cas Pescanova, que indaga des del 2013 en l’actuació del que era el seu president en un moment en que l’empresa tenia nombroses irregularitats comptables i que va perjudicar a milers d’accionistes.



El jutge ha optat per remitir una nova comissió rogatòria a Andorra per esbrinar «quina relació, directe o indirecte, existeix entre la societat panamenya i les persones investigades a la causa», i així aclarir si Fernández de Sousa o els seus familiars eren socis de la citada firma, si figuraven com a beneficiaris de les seves comptes bancàries o si tenien alguna relació amb ella de la que es derivi un benefici econòmica. La nova comissió rogatòria ampliarà la sol·licitada el gener del 2016 i que va permetre conèixer l’estat dels comptes bancaris andorrans dels investigats obertes el 2009.



El jutge destaca que els tres comptes «es van obrir a la mateixa oficina al mateix temps i es van alimentar posteriorment mitjançant elevats ingressos –entre 2010 i 2012– per imports idèntics o similars, la qual cosa evidencia una gestió unificada de les mateixes, aparentment dirigida a anivellar els saldos de forma igualitària.