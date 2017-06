Plantilles preparades per fer front a les competicions europees

FC Santa Coloma, UE i Sant Julià ja tenen a punt les plantilles que faran front a la primera ronda de les competicions europees que arrenquen la setmana que ve. Pocs canvis es poden apreciar als vestidors, ja que entre els tres han realitzat només set incorporacions. El que més preocupa als representants tricolors són les baixes i dubtes que tenen per al partit d’anada, tots tres amb alguna de gran pes.



L’FC Santa Coloma, que jugarà davant l’Alashkert armeni el 27 de juny a domicili i el 4 de juliol com a local, és el que més cares noves ha afegit, sota la política de Richard Imbernón de que es contracten perquè venen a guanyar-se un forat en l’onze titular. El campió de la Lliga Grup Sant Eloi i representant a la Champions League s’ha fet amb els serveis de Jeremy Lempereur, que la temporada ja acabada va militar a la UE Engordany; també s’ha fet amb el golejador Quique Cubas, procedent del Coruxo gallec, de la Segona Divisió B; i amb el migcampista de l’Hospitalet José Galán.



Per contra, no s’ha produït cap sortida, però el que és segur és que Iban Parra ha de complir tres partits de sanció en competició internacional que arrossega de l’expulsió de l’estiu passat al partit de tornada al camp de l’Alashkert i encara no ha complert cap. A més,Gabi Riera té un trencament a l’adductor i és baixa segura almenys durant la primera ronda i Víctor Rodríguez és dubte amb molèsties a un genoll.



«Volem passa ronda», va deixar ben clar el preparador del campió de Lliga. «Arribem en bones condicions i els reforços venen a millorar el que hi ha. El problema és que ens ha tocat l’equip més difícil, que com ja sabem de l’estiu passat són forts i ràpids. Ens esperem un allau ofensiu en el partit d’anada perquè saben que aquí els hi podem plantar cara», va assenyalar Imbernón.

La UE ja té entrenador / Emiliano González va avançar a aquest rotatiu tot just quan la UE es va proclamar campió de la Copa Constitució que el club no volia renovar-lo. En aquest aspecte, ja hi ha un relleu. Es tracta de Roger Cullere, que era el preparador físic i fa dos anys va dirigir el filial. Els reforços són de luxe: Alberto Molina i Peter Muñoz. Per contra, són baixa Àlex Roca i Nazzaro. Però el que més preocupa és la infermeria, on hi és el capità Àlex Martínez amb una distensió greu que el confirma com a baixa segura per al partit d’anada de l’Europa League, a casa davant l’Osijek croat.



El Sant Julià, que torna a Europa per medir-se a l’Skënderbeu albanès, gairebé no ha volgut fer canvis. El tècnic, Luis Blanco, va afirmar: «Hem promès als jugadors que si anàvem a Europa no fariem fora ningú perquè mereixen gaudir ells d’un premi que se l’han guanyat». Així que només s’ha fitxat del Lusitans a Luigi i Leo Maciel. La infermeria del conjunt lauredià està buida, ja que tant Rafa Brito –ha estat dos mesos de baixa– com Cellay han estat lesionats i ahir es van reincorporar als entrenaments.



Els dos representants de l’Europa League, al contrari de l’FC Santa Coloma, són conscients de la superioritat del rival i tenen clar que el miracle passa per «defensar i contraatacar».