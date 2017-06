Notícia El Picurt 2017 es completa avui al poble d’Artedó L’última nit del festival homenatjarà Marc Recha, director de cinema La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, entrega el premi Gall Fer Andorra. Autor/a: ANA / M. M.

El Picurt arriba a la recta final i completarà el seu programa avui amb una jornada al bressol del festival, el poble d’Artedó. Al llarg de la tarda es continuarà amb les projeccions, dedicades especialment en aquest cas a joves creadors, i a la nit es culminarà el lliurament dels premis Gall Fer.

Al matí hi haurà una caminada popular per l’entorn d’Artedó; i a les 5 de la tarda, el Picurt comptarà amb uns convidats d’excepció: la companyia Comediants, que oferirà l’espectacle Elogi de l’arbre. A més a més, a les 8 del vespre s’oferirà el tradicional sopar de la vaca, amb carn de vedella Bruneta dels Pirineus.

Des de les 6 de la tarda, a l’Escola d’Artedó es podrà veure curtmetratges entre els quals hi ha 1939, la vetlla, una coproducció intergeneracional del Pla de Transició al Treball (PTT) i la gent gran de la Seu, amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc i La Salle, que es va presentar ara fa pocs dies. També es projectarà Stop motions, Ansia de volar, Fusta, Lama trekking, El Divino, Descobrint Ossera, Entre roques i càmeres i el film en occità Eths de Bèthagg, informa RàdioSeu.

L’acte de cloenda, a les 10 de la nit a la carpa, començarà amb el lliurament del premi especial a la trajectòria per a Marc Recha, a càrrec del reconegut crític cinematogràfic Àlex Gorina. També es lliurarà els premis Gall Fer Pirineus i Gall Fer Internacional, que entregaran l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i l’exdiplomàtic urgellenc Eugeni Bregolat.

Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1970, Recha va guanyar l’any 2001 el Premi Ondas al millor director per Pau i el seu germà, un film rodat en bona part al poble de Gósol i que també ha estat l’única pel·lícula en català que ha entrat a la secció oficial del Festival de Canes.