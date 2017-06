Notícia Un salt enrere en el temps L’activitat a l’Andosinoi amb més demanda ha estat una recreació de combat medieval Recreació d’un combat medieval al festival Andosinoi, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

Més de mil persones, unes 600 dissabte i unes 400 diumenge, han visitat aquest cap de setmana l’Andosinoi, el primer festival de recreació històrica del país. L’escenari de la recreació del poblat medieval del segle XIII ha estat el jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda. Andosinoi, impulsat per Molines Patrimonis amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, ha recreat el modus vivendi de l’època medieval amb personatges caracteritzats i activitats i tallers per mostrar com es vivia en aquest poblat anteriorment.

La directora de Molines Patrimonis, Pati Molné, es va mostrar ahir «molt satisfeta» amb l’afluència de públic i va assegurar «que supera les expectatives». A més Molné va destacar que aquest era un cap de setmana amb una oferta d’activitats molt àmplia al país, com ara la Festa del Poble d’Andorra la Vella o el 3x3 d’Escaldes-Engordany, i que tot i això ha estat un èxit el nombre de gent que s’ha desplaçat fins el jaciment.

Segons va indicar Molné, les activitats amb més demanda han estat les visites guiades gratuïtes, que aquest diumenge han aconseguit aplegar unes 100 persones en una sola visita, i les recreacions de combats medievals, on hi han assistit més de 150 persones els dos dies. Vist l’èxit del festival entre les famílies l’organització es planteja potenciar encara més les activitats infantils en les properes edicions, informa l’ANA.

A part de les visites guiades que s’ofereixen habitualment a l’emplaçament, s’hi van organitzat tallers de fabricació de monedes, de vestits medievals i d’herbes medicinals. Molné va explicar que l’activitat amb més demanda ha estat una recreació de combat medieval: «La canalla ho gaudeix molt», va assegurar. L’objectiu de la proposta ha estat popularitzar el jaciment, que ja compte amb visites guiades des del 2012, però que amb aquest festival pretén arribar a un públic «més ampli i familiar», segons Molné.

El festival neix amb la vocació de difondre des d’una perspectiva alternativa la història d’Andorra i dels Pirineus meridionals des de la Prehistòria fins a l’Edat Mitjana.

El nom d’Andosinoi prové del primer poble que es coneix de les Valls d’Andorra, i es creu que Aníbal va passar-hi durant la seva ruta als Alps.

Durant el cap de setmana s’han fet diverses activitats. Entre altres, els assistents han trobat un campament tradicional, una taverna, tallers d’herbes medicinals i vestits medievals, visites guiades als jaciments i actuacions de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

La Roureda de la Margineda constitueix un dels enclavaments més rellevants per conèixer la història d’Andorra, juntament amb la Balma de la Margineda, Juberri, el Roc d’Enclar o Camp Vermell.