Notícia Tradició esbojarrada La Crash Car atreu gent d’arreu encuriosida per l’espectacle La Crash Car, ahir a Grau Roig. Autor/a: EMILIO PRENAS

La Crash Car, la tradició més esbojarrada de la Festa Major d’Encamp, celebrada a l’agost, s’ha incorporat per primera vegada al programa d’activitats de la Festa del Poble, que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Centenars de persones es van aplega ahir a Grau Roig per veure les topades dels 22 cotxes participants d’aquest any.

Des de la comissió de Festes d’Encamp, Tiago da Silva va valorar molt positivament el canvi de data de l’esdeveniment i va confirmar que les properes edicions es mantindrà al juny. «A l’agost molta gent està de vacances i ara al ser la primera festa d’Andorra es nota que la gent en té ganes», va assegurar da Silva.

Després de les dues tandes en què els vehicles es van dividir segons la seva mida, va arribar el moment més esperat pels espectadors: la ronda final en la què tots els cotxes que van superar la ronda prèvia es van enfrontar dins el mateix recorregut en una prova de tots contra tots, informa l’ANA.

Da Silva va destacar que aquesta prova plena de diversió i adrenalina és «única a Europa» i és per això que arriba gent d’arreu encuriosida per l’espectacle. Els cotxes de la prova són vehicles a punt de ser desballestats que llueixen decoracions estrafolàries, proteccions casolanes i motors sorollosos.

El vehicle més resistent, que ha suportat topades de tot tipus, ha estat el pilotat per Joan Wall i Àlex Coll, que repetien per quarta vegada a la prova. Els conductors van destacar que «cada vegada costa més trobar cotxes», però esperen que aquesta festa «duri molts anys».

Encamp va donar divendres el tret de sortida a la Festa del Poble amb la posada en marxa del Mercat Celta a la plaça de Sant Miquel. L’esdeveniment va coincidir amb la revetlla de Sant Joan i es va s’allargar durant tot el cap de setmana. L’objectiu del comú enguany ha estat oferir activitats variades per atreure tots els públics, «sense centrar-nos tant en el públic més jove com potser hem fet anys enrere», tal com ha indicat la directora de Cultura i Afers Socials, Helena Laza.