Ayala és el tercer fitxatge de renom per a l’Inter d’Escaldes

Josep Manel Ayala jugarà la pròxima campanya a l’Inter Club d’Escaldes. Després de diversos dies de negociacions, el campió de Segona i recent ascendit a la Lliga Grup Sant Eloi s’ha fet amb els serveis d’una de les llegendes del futbol andorrà.



Ayala es va retirar del futbol internacional el passat 9 de juny en la històrica victòria contra Hongria (1-0). Va sortir els últims cinc minuts de joc per afegir múscul a la defensa per sumar el seu partit 86 i últim amb la samarreta tricolor però per a la Lliga Nacional, encara li queda corda.



Ja té 37 anys i no s’assembla en res a aquell nano que jugava al lateral dret de l’FC Andorra juvenil fa gairebé 20 anys, però sí aporta múscul i veterania, a més de ser un jugador d’aquells que fan vestidor, un líder silenciós que pot ser-li molt útil a un nouvingut a Primera com és l’Inter.



Procedent de la UE Santa Coloma, ha signat contracte per una temporada amb l’equip del seu excompany a l’FC Andorra Àlex Somoza, que el tindrà com a entrenador. També jugarà al costat de Sergio Moreno, amb el qual va coincidir fa uns anys a l’FC Andorra i d’altres innumerables amb la selecció tricolor, i de Josele Aguilar, jugador al qual va tenir com a rival quan jugava al Sant Julià i al Lusitans.



Ho va dir la setmana passada Sergio Moreno: «Donarem guerra». L’Inter està fitxant jugadors de renom per posar la cirereta del pastís a una plantilla que ja té d’altres importants com ara Ferron, Mejías, Renato Mota, Ramírez o Moi.