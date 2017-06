La Massana aposta per artistes d’Andorra

La música, el teatre, la dansa o el circ seran algunes de les actuacions que estaran presents en la programació d’estiu del Comú de la Massana.

Les propostes s’amplien enguany amb la Nit de Dansa, el 20 de juliol, amb l’actuació de la ballarina Emma Riba, que portarà el seu espectacle de dansa contemporània Transició, produït per l’Escena Nacional d’Andorra. L’aposta pels artistes andorrans queda també reflectida en el cicle Capvespres a la Massana, una acció que es va posar en marxa l’any passat per valorar les terrasses de la parròquia i que va tenir una bona acollida. Enguany hi haurà tres sessions: ThinkTwice, amb Ishtar Ruiz al capdavant, que oferirà versions de clàssics del pop i el rock; Vibrand, en clau de sol, amb un concert de soul, jazz, pop i bossa nova, i Embossa’t, liderat per David Amat i Albert Ginestà, que interpretaran els ritmes més ballables de bossa nova. La Nit sense paraules serà una de les propostes més esperades, que en aquesta edició portarà a la Massana un dels clowns més reconeguts a escala internacional: Leandre, amb el seu espectacle d’humor poètic Rien à dire. El departament de Cultura del comú també ha programat tres espectacles de qualitat per al públic infantil, perquè els nens vagin adquirint el gust per la cultura. El cartell el formen Transhumància, amb la companyia Xip Xap, Xics del Xurrac, amb Tombs Creatius, i Music Box, amb la companyia Fadunito.

L’organista Susana García Lastra actuarà al Festival Internacional d’Orgue amb el seu espectacle Contrastos. La consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Jael Pozo, va avançar ahir que de cara a la tardor s’iniciaran un seguit d’actes commemoratius del desè aniversari de l’orgue de l’Església de Sant Iscle i Santa Victòria. Hi haurà concerts i també activitats pedagògiques, en col·laboració amb els centres escolars, per donar a conèixer aquest instrument tan emblemàtic.

La programació d’estiu els completa amb les festes majors. Cal destacar que dins el marc del Roser de la Massana es farà l’acte de nomenament de la Biblioteca Comunal, que passarà a portar el nom de l’escriptor Antoni Morell. Serà un acte obert a tothom, el diumenge 9 de juliol, a les 13.00 hores, a la plaça del Quart, al costat de la biblioteca. A banda de la programació cultural, la Massana organitzarà visites per conèixer el patrimoni romànic de les esglésies de la parròquia.