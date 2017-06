Una núvia seriosa per a l’ACCO que «no revelarem»

Són més de cinc anys els que fa que el Comú d’Ordino busca alguna sortida de profit per a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO) i diversos els que en algun moment s’han interessat en la instal·lació comunal però a dia d’avui continua buit, sense cap empresa que el vulgui de centre d’operacions.



Hi ha alguna possibilitat, però, de què aparegui un inquilí. A l’ACCO li ha sortit una altra núvia, sembla que seriosa: «Hi ha una empresa realment interessada. Ens ha fet una proposta concreta però està estudiant la viabilitat i no donarem més informació fins que no es confirmi que hi ha res concret», va justificar Àngel Mortés, qui va afegir que el perfil dels interessats ha de ser molt concret, «cal que s’hi doni una utilitat que dinamitzi el poble i la parròquia».



El cònsol major d’Ordino també va parlar d’«altres empreses interessades però és molt prematur i fins que no tinguem clar quina autoritat li donem al centre no podem avançar res». Una resposta, però, que la oposició ha escoltat ja en diverses ocasions i que fa que s’hagi de resignar davant la situació. La consellera de Liberals d’Andorra + Independents, Sandra Tudó, no va dubtar a qüestionar la situació: «Potser és el comú el que hauria d’anar a picar més portes» per trobar possibles interessats, «buscar privats o organitzar certàmens independentment de si convoca o no un concurs. S’hauria de treballar d’una manera més insistent per trobar una solució....».



Sigui com sigui, Mortés continua a la seva. Fins que aquesta o una altra empresa no faci una proposta més formal, no es tornarà a llançar el concurs públic, el qual ja va quedar desert fa un any. «És complicat, si ja costa amb el centre de congressos d’Andorra la Vella, a Orcino es encara més difícil trobar algú que s’hi vulgui instal·lar», va justificar màxim mandatari ordinenc.

Aquest debat, que ja sembla etern, va sorgir perquè Eva Choy volia saber si s’havia cobrat per la cessió d’un espai de la instal·lació, el passat 22 de maig. Gemma Riba, cònsol menor, va respondre que s’havia llogat una sala per a un festival privat i que, segons marquen els preus públics del 2017, es van cobrar 700 euros. Que no és gaire, però és més que tenir l’ACCO tancat.