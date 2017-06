Albert Llovera tornarà al Dakar al volant del Tatra

Mig any abans d’iniciar-se la pròxima edició del Ral·li Dakar, Albert Llovera ja té la participació garantida. Ho farà de nou a bord d’un Tatra Jamail, amb el que torna a tenir les expectatives de finalitzar de nou la prova i estar el més endavant possible a la classificació.



Tancar projectes amb tanta antel·lació no és una tasca fàcil, i més per a grans esdeveniments com és la prova sud-americana, ja que moltes vegades equips i pilots fins al darrer moment no tenen confirmat el programa a desenvolupar i tenir garantida la participació. L’experiència conjunta dels últims anys del pilot andorrà i el Bonver Dakar Project va servir per facilitar les coses. «Tenir el projecte en ferm sis mesos abans de la prova és un fet que no m’havia passat mai. Aprofitarem al màxim aquest marge de temps per preparar amb detall tots els aspectes de la prova», assegura Llovera, que tornarà a portar una màquina de 900 cv.



L’objectiu més proper és tenir el millor preparat el Tatra. Per aquest motiu realitzarant tests en sorra al Marroc (Erg Chebbi) i Eslovàquia (Srebrenica). «L’evolució dels comandaments i millorar la posició de pilotatge seran les parts tècniques en les quals ens centrarem», per pilotar un vehicle d’aquestes dimensions només amb les mans en les millors condicions: «En aquest sentit, la col·laboració amb Guidosimplex serà total. De moment Tonino, el meu tècnic de confiança, ja està treballant en un accelerador electrònic per evitar, en tant que sigui possible, l’elevat desgast de les articulacions de la mà esquerra. Quant a la posició de pilotatge, seran els responsables d’Sparco els que dissenyaran un nou backet que proporcioni un plus de comoditat durant els milers de quilòmetres a superar».



Per preparar el Dakar el mes vinent prendrà part a la Baja Aragón. «Estarem tres o quatre camions de l’equip Bonver per fer els primers test en competició. És evident que com a banc de proves la prova aragonesa pot ser molt útil per treure les primeres conclusions del treball que s’està fent», assenyala Llovera.