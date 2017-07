Notícia Els Pujol haurien tret 1,3 milions del país a través d’un xofer L’operació s’hauria realitzat quan Jordi Pujol era president de la Generalitat L’expresident i la seva dona a Barcelona. Autor/a: ALBERT BERTRAN

La família Pujol hauria enviat un xofer a Andorra per treure diners en efectiu dels seus comptes al Principat quan Jordi Pujol Soley encara era president de la Generalitat de Catalunya, segons va publicar ahir el rotatiu espanyol El Mundo, que assegurava que les autoritats andorranes han fet arribar documentació al Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional que demostren els fets. Segons indiquen, el xofer hauria tret fins a 1,3 milions d’euros en metàl·lic d’una entitat del país per portar-los a Espanya.



Entre les proves que les autoritats haurien aportat, constarien també diversos correus electrònics interns entre executius de l’entitat bancària que farien referència a operacions realitzades amb autoritzacions manuscrites de la família Pujol que s’enviaven a Andorra a través d’un conductor. El mitjà espanyol cita un dels casos en que s’hauria materialitzat una de les operacions i que hauria tingut lloc l’abril del 2003 per un import d’1.352.278 euros que van ser retirats en efectiu.



La Policia Judicial espanyola hauria analitzat aquestes comunicacions electròniques i hauria informat al jutge que instrueix el cas a Espanya, José de la Mata, en el seu últim informe que habitualment la família movia els seus diners ocults a Andorra «per simples instruccions telefòniques al gestor».



El rotatiu també informa que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) hauria precisat que darrera d’aquestes ordres verbals dels Pujol, el gestor «omplia de la seva pròpia mà els formularis relatius a la complementació» i així s’autoritzaven els moviments. «No obstant això, sembla que amb l’esdevenir temporal els controls van passar a ser una mica més rigorosos, donant lloc a què coneixem qüestions sorprenents». Concretament en el cas del xofer, la UDEF subratllava que «Jordi Pujol Ferrusola va enviar un xofer a recollir 1.352.278 euros en metàl·lic que es van reintegrar de la seva posició».