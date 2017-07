Els hotels preveuen una ocupació del 75% per al cap de setmana

La Unió Hotelera (UHA) preveu que l’ocupació per aquest cap de setmana arribi al 75% a gairebé tot el país. El president de l’associació, Manel Ara, va detallar que els càlculs donen un mínim d’un 70% a totes les parròquies, a excepció de Sant Julià de Lòria que s’espera que no superi el 55%. Del contrari, com és habitual Escaldes-Engordany i Andorra la Vella són els nuclis que reben més visitants.



Segons Ara, les bones previsions es deuen, en gran part, als diversos esdeveniments, tant esportius com culturals, que es porten a terme al país. «El Cirque du Soleil porta molta gent a les parròquies centrals, i altres esdeveniments com la BTT o la Ultra Trail mouen els visitants a les parròquies altes», va indicar. En aquest sentit, va indicar que la Massana i Ordino són les dues parròquies que més s’han beneficiat d’aquestes iniciatives, fregant el ple en el cas de la Copa del Món de BTT i amb perspectives similars per la Ultra Trail Vallnord. Tot plegat fa que per aquest més de juliol s’esperin xifres globals al voltant del 70% i que les previsions per a l’agost arribin fins al 80%.



Millora de les xifres any rere any / El president de la UHA va destacar que la iniciativa de portar l’espectacle cultural a la capital ha fet pujar les xifres un 30%. Així, Manel Ara va apuntar que abans que el Cirque du Soleil arribés al Principat les estadístiques del mes de juliol voltaven el 40% d’ocupació. Tot i indicar que «la millora de la situació econòmica a Espanya també s’ha notat molt i ha fet incrementar les xifres», Ara va opinar que «des que tenim el Cirque du Soleil que el mes de juliol supera el 60% i aquest any esperem arribar al 70%».



Pel que fa als paquets que ofereixen els hotels i que combinen estada amb espectacle, el president de l’associació va exposar que des de la Unió Hotelera no tenen dades concretes sobre el nombre de vendes perquè és un tema que porta directament Andorra Turisme amb cada hotel en particular. Amb tot, va indicar que «els paquets funcionen», ja que li consta que la majoria dels paquets adquirits s’han venut a clients, ja que altres anys hi havia queixes o veus d’hotelers als quals els havien sobrat entrades i enguany, no.