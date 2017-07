Notícia Coma: «Si no hi ha plataforma, l’Avet mai més tindrà copes del món» El president de la FAE creu que la pista de l’Avet és millor que la de l’Àguila La pista de l’Avet. Autor/a: GRANDVALIRA

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va reconèixer dimarts de la setmana passada que si finalment no es fes la plataforma al final de la pista de l’Avet, les finals de la Copa del Món del 2019 es podrien disputar íntegrament a la pista de l’Àliga. Amb tot, segons Mandicó, de fer-se així podria ser que fos l’última vegada que la FIS concedís la competició a l’estació andorrana. En aquest mateix sentit es va manifestar el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Albert Coma, en declaracions a l’ANA, tot indicant que «si no es tira endavant el projecte, les finals no estaran a l’alçada de la competició».



Coma va considerar que les discrepàncies per la construcció de la plataforma són un problema exclusiu de Saetde i Ensisa i va afegir que «com que jo no soc soci, no puc opinar». El president de la FAE va recalcar que no es posiciona a favor d’una societat o l’altra, però assegura que «si no hi ha plataforma, l’Avet mai més tindrà copes del món perquè l’arribada en descens no és apte per a aquestes competicions».



Segons Coma, la pista de l’Àliga és una pista per fer proves de descens, de súper gegant i de súper combinada, però a nivell tècnic l’Avet és «10.000 vegades millor», va assegurar. Considerar que l’Àliga és massa senzilla i per a les competicions masculines no és vàlid, va opinar, perquè «d’homes no n’hi haurà mai allà».



El màxim representant de la federació d’esquí espera poder comptar amb les dues pistes perquè, en cas contrari, va recalcar, Andorra estarà a la «tercera fila» de les estacions d’esquí, ja que a la pista de l’Àliga no es pot disputar el circuit de proves d’homes i dones complet. «A l’únic que podríem optar és a acollir alguna súper combinada o súper gegant de dones, com vam tenir el 2016», va manifestar.



Pel que fa a la dissolució de Nevasa, la societat que gestiona Grandvalira, Albert Coma indica que no afectaria l’organització de noves competicions, perquè «per tenir copes del món el que compte és que les pistes siguin adequades i no la marca Grandvalira».



Sigui com sigui, la família Viladomat està decidida a portar el projecte de la plataforma de Soldeu davant de la Justícia. La darrera demanda de l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, és que la Batllia investigui si la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va exigir o no la plataforma per dur a terme el campionat mundial del 2019. En concret, els demandants reclamen el dossier de candidatura per acollir les finals i totes les actes del 2015, ja que l’adjudicació es va fer el 3 d’octubre d’aquell mateix any.



L’acció judicial va ser entrada a la Batllia fa gairebé dues setmanes. En els propers dies la justícia haurà de decidir si admet o no la instància.