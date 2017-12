Marxen tretze treballadors del servei d’ITV en dos anys

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va admetre ahir al Consell General certa «preocupació» per l’alta rotació de treballadors al servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), d’on s’han donat de baixa 13 empleats només en els últims dos anys. D’entre aquests, dos van ser acomiadats per motius disciplinaris. Aquesta empresa normalment compta amb un equip d’una dotzena de persones. Victor Naudi, conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), va posar sobre la taula el «mal clima laboral» i la «pressió insostenible» a què estan exposats els membres de la plantilla d’ITV Serveis S.A., companyia que gaudeix de la concessió del servei, privatitzat des del 2006.

«El mal clima a la feina pot repercutir en la qualitat del treball», va advertir el vicepresident del grup mixt, recordant que la revisió dels vehicles és un garant de la seguretat dels conductors i que, per aquesta raó, el Govern hauria de ser «més curós» amb el servei prestat. Per una banda, per respecte als usuaris, i per l’altra, per evitar la precarització laboral.

El ministre va insistir que fa 10 anys ja hi havia moltes altes i baixes i va assegurar que el Govern continua fent el seguiment del servei, amb comunicació fluïda amb la companyia. A més, va negar tenir constància de cap malestar dins l’empresa. També va destacar que l’índex de satisfacció dels clients sobrepassa el 80% i millora en cinc punts la xifra de fa cinc anys. Tot i així, Saboya va confessar que s’està treballant en un pla de mesures correctores per estabilitzar la plantilla. Planegen canvis en la formació, l’organigrama, l’organització i la taula salarial base.