Gallardo i Pallarès presideixen el nou grup parlamentari liberal

La població no és conscient de la situació de les pensions

Pel que fa a la nova organització del grup mixt, Pere López i Josep Pintat van indicar que encara no s’han reunit per decidir els canvis interns. Durant les preguntes de la premsa, Pintat va respondre les acusacions de Gallardo sobre la seva manca de lideratge dient que «no hem estat nosaltres els que hem posat una autopista a DA».

La sessió de control al Govern que va tenir lloc ahir va ser la primera trobada entre els encara membres del grup liberal i els que ja han fet el traspàs al grup mixt. Encara asseguts al mateix lloc per manca de temps per reorganitzar-ho, Pintat i Gallardo van seure junts. Al finalitzar la sessió parlamentària, el conseller liberal Ferran Costa va informar a la premsa que el grup ja s’havia reestructurat i que a partir d’ara Jordi Gallardo serà el president del grup parlamentari liberal i Judith Parllarès, la presidenta suplent.

Per Lídia Raventós

