MoraBanc-Baskònia, partidàs al Poliesportiu

Pinta a partidàs en majúscules al Poliesportiu. Demà a les 18.30, en l’últim partit de la jornada 12, el BC MoraBanc Andorra rebrà el Baskònia en un partit marcat per les excel·lents ratxes de tots dos equips, que estan vivint un moment dolç després d’arrencar dubtes en l’inici de la temporada 2017-2018.

L’equip que dirigeix Joan Peñarroya porta un parcial de quatre triomfs consecutius com a local després de perdre el primer partit contra el Fuenlabrada. Gran Canària, Tenerife, Betis i l’Unicaja de Shermadini no va poder amb Stevic i companyia. El Baskònia, però, no es queda curt. La seva trajectòria des que va dimitir com a entrenador Prigioni a finals d’octubre és per emmarcar: cinc victòries seguides amb Pedro Martínez i la sensació de què és un equip amb molt poques fisures.

Vist el que ha anat succeint en les darreres setmanes, és difícil predir si hi haurà alguna baixa per als tricolors. Copeland i Jankovic continuen arrossegant algun problema físic, tot i que el serbi va ser un jugador important i amb minuts a pista en la victòria de dimecres contra el Cedevita i Copeland havia jugat diumenge passat a Guipúscoa.