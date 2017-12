ERC guanyaria les eleccions en escons i Ciutadans en vots

Els independentistes arriben a les urnes sense tenir garantida la majoria absoluta. El 27% dels catalans segueixen indecisos i les expectatives de participació es ressenteixen.

L'esprint final de la campanya electoral ha certificat l'empat entre els dos grans blocs i l'extrema fragmentació del futur Parlament. A escasses hores que obrin els col·legis electorals, ERC té al seu abast la victòria en escons, però Ciutadans podria imposar-se en vots. Es repetiria així l'escenari de 1999, quan el PSC de Pasqual Maragall va recollir més paperetes però menys diputats que la CiU de Jordi Pujol. Això no obstant, tant republicans com taronges han perdut força en les últimes 24 hores, el que deixa en suspens la majoria absoluta independentista. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP sumarien entre 66 i 69 escons (sent 68 la majoria absoluta) i el 45,5% dels vots, set dècimes menys que en el sondeig anterior i dos punts menys que en les eleccions del 2015.

Intenció de vot

Junts per Catalunya, la marca de l'expresident Carles Puigdemont, es consolida en la tercera posició amb el 17,2% dels sufragis i 25-26 escons, tot i patir un desgast de vuit dècimes i un diputat. ERC i JxCat es reparteixen a parts iguals els votants de Junts pel Sí en els comicis del 2015, però els republicans es veuen més beneficiats que els postconvergentes dels transvasaments de vot des d'altres formacions, sobretot de la CUP, però també dels comuns i dels abstencionistes. El 43% dels electors de la CUP triarien ara la papereta d'Esquerra. No obstant això, els anticapitalistes es recuperen en aquest últim sondeig previ al 21-D i arrabassen un escó a Junqueras i un altre a Puigdemont, quedant-se amb 7-8 parlamentaris.

A l'altre costat de la balança, el bloc constitucionalista arriba a les urnes en una forquilla d'55-58 escons, i amb Arrimadas molt destacada per davant del socialista Miquel Iceta. El PSC, que és el partit amb major indefinició entre el seu electorat, es manté en el 15,4% dels vots i els 20-21 diputats de fa 24 hores. A la recta final de la campanya, els socialistes han vist caure la seva fidelitat del seu electorat per sota del 40% per primera vegada en els últims dos mesos. En conseqüència, Ciutadans atrau una quarta part dels votants del PSC i de la meitat dels electors del PP, però també a la major part dels que es van abstenir fa dos anys. Xavier García Albiol recupera sis dècimes i un representant respecte al sondeig anterior, i es mou en una forquilla de 5-6 escons.

Com ha succeït en tots els 'tracking', la clau de la governabilitat podria quedar en mans de Catalunya en Comú-Podem, que es manté en 10-11 diputats i suma tres dècimes (9%). Xavier Domènech no milloraria els resultats de Catalunya Sí que és Pot, la marca de l'esquerra alternativa en el 2015 que no incloïa el Colauïsme.

Des de l'últim sondeig del GESOP publicat a Espanya, el passat divendres, el percentatge d'indecisos va anar escalant fins a arribar al 28,7%, però a 24 hores de les eleccions es queda en el 27,2%. La indefinició entre els no independentistes segueix sent més del doble que entre els independentistes. En paral·lel, també han decrescut les expectatives de participació, que segons l'estimació del GESOP oscil·len entre el 78% i el 80%, dos punts menys que 24 hores abans. En les eleccions del 2015, la participació va ser del 74,95%.

Tot i que Junqueras guanyaria les eleccions, Puigdemont, actualment a Bèlgica, segueix encapçalant les preferències a president de la Generalitat, encara que en les últimes 24 hores ha baixat un punt. La meitat de l'electorat independentista i dels votants de Junts pel Sí en el 2015 es decanta per Puigdemont, mentre que un terç ho fa pel líder d'ERC, en l'actualitat empresonat. Només un de cada 10 votants de la CUP cita al candidat anticapitalista, Carles Riera, com el seu preferit, mentre que quatre de cada 10 s'inclina per Junqueras, i un terç, per Puigdemont.

fitxa tècnica

-Empresa responsable: GESOP.

-Tècnica: entrevistes telefòniques assistides per ordinador.

-Univers: població de 18 anys i més a Catalunya.

-Nombre d'entrevistes: 900.

-Mostra: Estratificat per dimensió de municipi amb selecció aleatòria de llars i quotes creuades de sexe i edat per a la selecció de la mostra.

-Error de la mostra: +/- 3,5% per a un nivell de confiança del 95% ip = q = 0,5.

-Treball de camp: del 17 al 19 de desembre.