Baró insisteix que no farà el salt a la política nacional

David Baró, el cònsol major de la Massana, va tornar a insistir ahir que, en cap cas, no té previst fer el salt a la política nacional i que vol dedicar-se al comú plenament, almenys, durant els dos anys que falten per esgotar el mandat dels massanencs. «Ciutadans Compromesos no és un partit nacional sinó que és una agrupació política parroquial que fa gestió comunal a la Massana», va aclarir.

Baró creu que ara estem entrant en un període on «veurem com els partits polítics nacionals cada un d’ells van fent camí i van escollint els seus candidats per a les pròximes eleccions, que alguns creuen que seran aviat però jo personalment veig que, de moment són el 2019. No hi ha cap indici [per avançar-les], el Consell pot governar, tenen majoria, per tant poden tenir un pressupost i no cal que s’anticipin».



Sobre la possibilitat que Ciutadans Compromesos es constitueixi en un futur com a partit nacional, el cònsol va dir que ell no havia «assistit a cap reunió en aquest sentit».