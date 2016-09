Opinió Política adaptada a les necessitats

La transformació del món empresarial i laboral als últims anys ha estat espectacular. Per posar un exemple, pensem en l’entorn de la construcció que ha hagut de treballar per superar la seva gran crisi. La major part dels damnificats han hagut de canviar d’ofici i, fins i tot, abandonar el país. Ha fet falta, i segueix essent essencial, l’acompanyament per la recerca de feina amb un objectiu clar: la recol·locació. Aquest però, no ha estat l’únic repte a afrontar.



La millora de l’economia farà més simple la recerca de feina, però en un món globalitzat on el repte no sols és a casa sinó que s’amplia. Per això, cal potenciar l’atractiu de la contractació escoltant i oferint solucions a llarg termini i potenciant la competitivitat dels treballadors.



La tasca feta fins ara ha permès disminuir notablement el nombre de persones que cerquen feina i incrementar el nombre d’assalariats. En els últims cinc anys, no hem d’oblidar que la partida assignada al foment de la contractació pràcticament s’ha doblat i s’han creat línies d’ajuda a l’ocupació noves. Aquest camí ha de seguir endavant per tal de maximitzar les oportunitats de trobar feina en el nostre teixit laboral.



Només cal pensar en les persones de més de 45 anys que, malgrat les dificultats per reorientar la seva carrera professional, segueixen fent esforços per formar-se. Després de tota una vida en el mateix ofici, s’esforcen per reorientar la vida laboral.



A més, ara s’han introduït petites modificacions als reglaments que permeten crear un guant més a mida. Us posaré un exemple: les persones inscrites en el programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat redueix el temps necessari per estar inscrites al servei d’ocupació passant de 45 a 20 dies i adapta la seva incidència adreçant-se a persones amb dificultat d’inserció com poden ser els joves de 18 a 25 anys o els majors de 45 anys.



Alhora se n’incrementen les dotacions i es modifica el pagament en mensualitats. De la mateixa manera, els programes dirigits a fomentar l’ocupació en zones geogràfiques del país allunyades incrementa els imports arribant a ajudes de fins a 2.400 euros en pagaments mensuals.



Els joves no s’escapen tampoc de les dificultats per accedir a la seva primera feina. A casa n’hem viscut un exemple. El meu fill va acabar la carrera i va venir al país per buscar feina. Després d’entregar currículums incansablement, havent passat més d’un any i mig, va ser gràcies a l’ajuda del Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) que finalment va poder començar a treballar.



El programa de foment de la contractació i la formació pràctica és un altre dels exemples d’adaptació a la realitat del país. Entre els beneficiaris d’aquest programa s’inclouen ara entitats sense ànim de lucre, i també les persones d’entre 16 i 20 anys.



Són exemples pràctics de com fer més atractiva per a les empreses l’ajuda a la contractació, de com el dinamisme i l’adaptació del SOA i aquelles polítiques que en fan referència són essencials per al futur del país i, òbviament, de com una visió a llarg termini és essencial per oferir possibilitats al nostre mercat de treball.



Comissió social de DA