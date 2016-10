Opinió Consultori fiscal

En primer lloc vull agrair com a responsable del Departament de Tributari de Mesas Trigo l’oportunitat brindada pel PERIÒDIC D’ANDORRA en poder fer arribar als lectors una columna dedicada a comentar les novetats o aspectes tributaris que puguin tenir rellevància pel dia a dia dels obligats tributaris.

La finalitat de participar en l’especial setmanal ‘Business’ d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA es poder contribuir amb el nostre coneixement a compartir aspectes de transcendència tributària amb els lectors per tal de que existeixi un mitjà d’actualització en aquest sentit.

En aquest primer article, volem compartir alguns pronunciaments vinculants del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) sobre qüestions amb transcendència tributària. Analitzarem dues Consultes Tributàries Vinculants, una pel que fa a la deducció per a noves inversions de l’Impost sobre Societats i l’altra en relació al tractament de les retribucions dels administradors en seu de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Consulta Vinculant del 2 de maig del 2016 (Núm. CV0048-2016 -Impost sobre societats) en relació a la deducció sobre la quota de tributació per a noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

La societat consultant planteja al DTF dues qüestions sobre la deducció per a noves inversions regulada a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara en endavant, LIS).

–Si quan el redactat de punt b) de l’apartat primer de l’article 44 de la LIS estableix «el resultat d’aplicar el 5% a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos», es refereix a que el proveïdor hagi de ser resident fiscal a Andorra.

–En la compra d’immobilitzat, si el període impositiu per a l’aplicació de la deducció és en el que es fa la inversió o en el que s’activa l’actiu i es posa en funcionament.

En relació a la primera qüestió, el DTF manifesta criteri vinculant en el sentit de que la deducció en qüestió es podrà aplicar per a les inversions en actius fixos ubicats en territori andorrà independentment que s’hagin adquirit a Andorra o a l’estranger. Per tant, la residència fiscal del proveïdor no condiciona l’aplicació de la deducció.

Pel que fa a la segona qüestió, el DTF determina que la deducció es podrà aplicar al període impositiu en el qual l’obligat tributari afecti a la seva activitat econòmica, comptabilitzi al seu balanç comptable i posi en funcionament els béns d’inversió.

Consulta Vinculant de l’11 de maig del 2016 (Núm. CV0049-2016 -Impost sobre la renda de les persones físiques) en relació a la tributació de les rendes percebudes per un soci-administrador únic.

El consultant és titular del 100% de les participacions representatives del capital social d’una societat andorrana. Com a soci únic de la companyia, té la condició d’administrador únic d’aquesta i a la vegada, realitza tasques efectives –diferents a les pròpies d’administrador– en el desenvolupament de les activitats d’acord amb el seu objecte social. En contraprestació, rep un salari de forma mensual.

El consultant planteja al DTF dues qüestions sobre la tributació en seu de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, IRPF).

–Si als efectes de la Llei de l’IRPF, la retribució percebuda pel consultant per la realització de tasques efectives a la societat de la qual és accionista en més d’un 50%, s’ha de considerar renda del treball o renda d’activitats econòmiques.

–Donat el cas que es considerés renda del treball, quin seria el procediment a utilitzar per l’empresa pagadora per tal de practicar la corresponent retenció establerta en l’article 50.2 de la Llei de l’IRPF.

En relació a la primera qüestió, el DTF manifesta criteri vinculant en el sentit de que la remuneració percebuda per un soci amb el 50% o més de participació en una societat, en contraprestació dels treballs efectuats en la mateixa societat, té la consideració de rendiment d’activitat econòmica als efectes d l’IRPF.

En conseqüència, l’entitat pagadora no haurà d’efectuar retencions sobre les quantitats satisfetes al consultant, sense perjudici de l’obligació per part de l’administrador d’efectuar al mes de setembre un pagament fraccionat de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el primer de setembre.

En properes publicacions analitzarem la deduïbilitat a efectes de l’Impost sobre Societats de la despesa per les remuneracions a consellers i administradors en el sentit de la Consulta Vinculant CV0046-2016 del 2 de maig del 2016.