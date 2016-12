Opinió Tolerància zero

L’assetjament, el bullying, el moobing, entre altres, són maneres de referir-se a la discriminació i agressió cap a persones que, per algun tret diferencial, són víctimes d’acusacions, burles i atacs sense altre motiu que l’enveja per part de qui assetja. Quan parlem d’assetjament, ens referim a un alt volum i continuat d’accions ocasionades cap a la persona, però no hem d’oblidar-nos de les petites i ocasionals agressions, i aquí, les dones en som les principals receptores.



En som les receptores, i sovint, o bé ni ens n’adonem, o n’obviem la seva existència, suposo que per una simple percepció de practicitat, però no, senyors i senyores, mirar cap a un altre costat no pot ser mai el més pràctic i molt menys el més efectiu, és totalment contraproduent.



En el cas de les dones, a més, la subtil agressió passa sovint per l’aspecte sexual i em refereixo a la pràctica sexual. Freqüents, continuades, simples i fàcils són les manifestacions cap a qualsevol dona sobre la seva vida sexual, o si més no, suposada vida sexual, perquè com la de tothom, només ella serà qui la coneix suficientment com per parlar-ne.



Aconseguir un lloc de treball o un càrrec de responsabilitat, posa en safata el poder plantejar-se quin ha estat el camí per aconseguir la fita, i malauradament, massa sovint encara, les llengües no tarden a garantir que els mèrits no són altres que haver posat en pràctica les seves aptituds eròtico-sexuals.



Les valoracions subjectives del nostre cos anant pel carrer per part de desconeguts, hi ha qui les pot considerar amables, però no senyores i senyors, quantes vegades han vist vostès dones baladrejant de vorera a vorera la major o menor bellesa d’un home? Poques, o cap, oi? Les mirades lascives cap a un escot de mida i llargada que sigui, no me’l poso per complaure’t a tu, me’l poso perquè m’agrada a mi, perquè m’agrada el meu cos, sigui com sigui aquest, que et quedi clar!



Cal estar alerta i entrenar-nos per percebre aquestes malvades manifestacions. No podem acceptar cap bri de tolerància envers situacions com aquesta, o tantíssimes altres a les que estem exposades constantment, cap persona, home o dona, tan és, podem tolerar-les. Jo no ho permetré, que et quedi clar!