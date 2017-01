Opinió Per fi la neu

Després d’una llarga espera, per fi ha arribat la neu. A mi m’hagués agradat més veure com ho cobria tot amb el seu mantell blanc durant el Nadal. És molt maco i relaxant posar-se darrere de la finestra un dia de festa a veure caure la neu sense haver de pensar en sortir per treballar. Però aquest any, de blanc Nadal, res de res.

Recordo el primer cop que vaig veure la neu. Jo mai havia pogut jugar amb ella i només l’havia vist per la tele. Res a veure amb la realitat! Per a mi, veure nevar va ser tot un espectacle màgic que amb el temps per a algunes persones perd importància. Vaig pujar al Pas de la Casa i allà vaig tocar per primera vegada la neu. Semblava com un cotó tovet i, em vaig sorprendre en tocar-la i sentir la sensació de fred i enduriment que el meu tacte produïa en ella. És una sensació difícil d’explicar, però que encara sento i contínua sorprenent-ne per la seva efimeritat.

Però, a la fi, la neu ha arribat, i ella porta sempre la prosperitat al nostre petit país. Ara sí que podem mirar cap a les muntanyes i veure-les totes blanques com ha de ser aquí a l’hivern.

Des de sempre, la neu a estat símbol d’abundància. Quan neva, hi ha aigua i la natura es torna més frondosa i abundant. A més, la neu ha estat, en altres temps, un factor de supervivència, perquè era l’únic element conegut capaç de conservar i mantenir frescos els aliments.

La neu també és molt bella, efímera i, el seu color blanc, simbolitza la puresa. Cada minúscul floc de neu és com un miracle de la naturalesa i no hi ha dos d’iguals. Llàstima que aquesta bellesa quedi supeditada a l’ús d’un microscopi per poder observar-la amb tot detall!

Com a part de la natura que ens envolta, la neu també és bona per treure’ns de l’estrès. El seu color blanc ens dóna pau, llibertat, llum, la sensació de trobar-nos amb nosaltres mateixos. Passar un matí esquiant o, només, observant la calma i la grandiositat de les muntanyes nevades que ens envolten constitueix un aliment per a l’ànima que ens omple de pau. Mai hem d’oblidar la sensació de benestar i tranquil·litat que respirem davant un paisatge nevat. També cal ressaltar els beneficis de la neu per als més petits de casa. Jugar amb la neu aparta els nens de la tele o de les seves videoconsoles, ni que sigui per una estona i, a més, els fa millorar facultats físiques que, a poc a poc, estem perdent com, per exemple, el sentit de l’equilibri, i aquest benefici també s’estén als adults.

Així que acabaré expressant el meu desig que la neu no es faci tant de pregar. Perquè cada temporada costa més que arribi el veritable hivern amb el seu fred, acompanyat d’aquest bé preuat.