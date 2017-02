Opinió L'acord d'intencions de Saetde: "missió impossible"

L'Acord de Males Intencions signat entre el Comú d'Encamp i el conseller delegat de Saetde el 24 de setembre del 2015 per tal d'afegir a la concessió els terrenys d'Envalira (ex-Concòrdia), d'allargar aquesta fins al 2065 (28 anys més) i de reduir el cànon d'un 1% (del 6% al 5%), està a la UCI.



Si, podria estar a la Unitat de Cures Intencives del nostre hospital, sota respiració artificial i aplicant-li teràpies de les més avançades que de ben segur podrien ésser una referència en la nova ciència de les bufonades. Si, aquest pacient, aquest Acord de Males Intencions, està en estat crític, molt malalt, tan malament que havia de sortir de la UCI abans de tres mesos i ja fa un any i mig que hi segueix en estat vegetatiu!



Però no, està a la UCI, la Ultratomba dels Convenis Il.legals. En efecte ja fa divuit mesos que tot un reguitzell de savis (advocats, economistes, ..., potser també algun malabarista) es reuneixen periòdicament, segons va informar darrerament un mitjà de comunicació escrit del nostre país, per tal de ressuscitar l'avortó que varen concebre els seus progenitors. Tan és així que tot sovint escoltem veus que venen del més enllà, clamant que "segueixen treballant per materialitzar l'acord que es va pactar al final del mandat passat"; o tambè que "les properes setmanes estan previstes noves reunions (de savis) per tractar la qüestió i que s'està molt a prop de trobar la solució jurídica necessària que ens permeti encaixar les peces ."



Vegem Sr. Cònsol, aquest acord es va pactar i signar amb fotos i fanfàrria al setembre del 2015 i amb una clàusula molt clara: "Les parts es comprometen a promoure, realitzar i donar suport a totes les actuacions necessàries i legalment escaients als efectes del que es preveu en aquest Pacte en un termini màxim de tres mesos ... "(abans del final del Consolat!). Per què no s'ha fet? És que el savi malabarista encara no ha trobat la "solució jurídica (o miraculosa) per tal de posar en solfa aquell desgavell que vàreu engendrar?



Ara s'hauria de trobar la solució legal per tal d'encaixar unes peces que són des del origen incompatibles:



-Com es pot ampliar una concessió amb nous terrenys comunals sense un plec de bases, una exposició pública i una licitació que se sotmeti als procediments de publicitat, transparència, concurrència i subhasta pública?



-Com es pot allargar una concessió fins al 2065 (28 anys més!) sense un plec de bases,una exposició pública i una licitació que se sotmeti als procediments de publicitat, transparència, concurrència i subhasta pública? (ens repetim!)



-Com es pot reduir el cànon (un dels punts essencials del contracte de concessió) sense un plec de bases,una exposició pública i una licitació que se sotmeti als procediments de publicitat, transparència, concurrència i subhasta pública? (ens repetim una vegada més!). És que la societat perd diners? És que no té unes reserves i uns beneficis milionaris que li permeten repartir dividends als seus socis? Doncs per què s'ha de reduir el cànon que percep el Comú, doncs indirectament tots els ciutadans?



Senyores i senyors del Comú d'Encamp, encara que avui vulguéssiu procedir a la licitació d'aquests tres punts citats anteriorment, NO ho podeu fer sense anul.lar l'Acord de Males Intencions que vàreu signar i en el qual us vàreu comprometre a adjudicar-ho directament a Saetde.



Estem o no legitimats en defensa d'aquells principis tan elementals com són la publicitat, la transparència, la concurrència, la defensa de l'interès general i el respecte dels drets i interessos legítims de tots els administrats? Qualsevol ciutadà hauria de poder participar a una licitació, no únicament Saetde, amb un plec de bases ben fet i que no fos "viciat" per un Acord de Males Intencions que ja preveu des del inici la concessió directa d'aquests bens comunals a la societat.



SAETDE va néixer el 1967 amb la intenció de promocionar la nostra Parròquia pel que fa al turisme i a l'esport. A nivell de la gestió de la neu la societat ha complert amb l'encàrrec inicial, tot i què podria ser encara molt millor si els diners de les inversions que el soci majoritari a fet a l'estranger (s'han perdut més de deu milions d'euros!) s'haguessin invertit a la Parròquia, millorant el lligam entre el Funicamp i el nostre camp de neu per exemple. Les activitats, fora de la temporada d'hivern, són nul.les i podrien ajudar a reactivar tant Encamp com el Pas de la Casa.



Avui els dos socis principals de la societat, el Comú d'Encamp i la família Viladomat, estan enfangats, des d'un any i mig, en una missió sense sortida legal, induida per aquell mal acord, en una "missió impossible" podríem dir, recordant aquella sèrie cinematogràfica Americana que per cert, també va néixer als anys seixanta.



Senyores i senyors del Comú d'Encamp, en aquest afer, no estem ni al cinema ni als Estats Units d'Amèrica. Saetde no és una ficció, és una realitat, és un servei públic, és una societat que, ben portada, ha de contribuir al desenvolupament de la nostra Parròquia, i del país, i no solament al enriquiment desmesurat i desvergonyit dels seus socis majoritaris.